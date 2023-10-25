У МЗС розповіли, як змінився характер російських кібератак

Російські кібератаки стають все більш витонченими, але водночас повсякденними явищами, спрямованими на руйнування критично важливої української інфраструктури під час війни.

Про це розповів заступник міністра закордонних справ Антон Демьохін в коментарі Bloomberg.

За словами Демьохіна, який також є головним спеціалістом з цифрової трансформації міністерства, сказав, що хакери продовжують атакувати державні органи, служби безпеки та комерційні підприємства, включаючи фінансові установи, намагаючись зламати послуги та отримати особисті дані.

Хоча Україна значною мірою здатна стримувати спроби, "вони ефективні в тому сенсі, що ми докладаємо багато зусиль", щоб запобігти їм, сказав він.

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"У цьому сенсі так, вони забирають у нас і час, і увагу, і ресурси", — додав чиновник.

За його словами, інциденти стали більш скоординованими: кілька хакерів у різних місцях одночасно атакують різні частини однієї інфраструктури.

Інші зловмисники залишили сплячі віруси в інформаційних системах, які активуються після початку наступальної операції, сказав Демьохін.

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"Коли ви все це об’єднуєте, ви розумієте, що це новий рівень витонченості", - пояснив він.

Згідно з урядовими даними, Україна зафіксувала 3974 кіберінциденти між січнем 2022 року і вереснем цього року.

Кібератаки зросли втричі на початку вторгнення. У першій половині цього року відбувся зсув у бік шпигунських операцій військовими підрозділами, які намагалися отримати інформацію, що подається до судів, щодо російських шпигунів і докази військових злочинів.

Натомість Кремль і російські військові регулярно заперечують будь-яку причетність до хакерських операцій.

Представник МЗС розповів, що провів двосторонні зустрічі із заступником радника США з національної безпеки Енн Нойбергер під час своєї поїздки до Південно-Східної Азії, де вони обговорили розвідку про загрози та технології кібербезпеки.

Економічна правда