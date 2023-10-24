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Десятки штатів США звинувачують Meta у шкоді психічному здоров’ю підлітків

Вівторок, 24 жовтня 2023, 19:30 - Ігор Пилипів
 
getty images

У США десятки штатів подали до суду на компанію Meta, звинувачуючи їх у сприянні кризі психічного здоров'я молоді через те, що їхні соціальні мережі викликають залежність.

Про це пише Reuters.

Зазначається, що у скарзі, поданій до федерального суду Окленда, штат Каліфорнія, у 33 штати заявили, що компанія Meta, яка також управляє Facebook, неодноразово вводила громадськість в оману щодо значної небезпеки своїх платформ і свідомо спонукала маленьких дітей та підлітків до звикання та нав'язливого використання соціальних мереж.

Позов вимагає різноманітних засобів правового захисту, включаючи значні цивільні штрафи.

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У Meta заявили, що навпаки прагнули забезпечити безпеку підлітків в Інтернеті.

"Значна частина уваги до Meta пов'язана з оприлюдненням у 2021 році документів, які показали, що компанія має дані, які свідчать про те, що Instagram, який починався як додаток для обміну фотографіями, викликає залежність і погіршує сприйняття образу тіла у деяких дівчат-підлітків", – йдеться в повідомленні. 

Очікується, що у вівторок дев'ять інших штатів подадуть аналогічні позови, і таким чином загальна кількість штатів, що подали позови, досягне 42.

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Економічна правда.

Meta США суд
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