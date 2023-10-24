Президент звільнив Данилишина з посади члена Ради НБУ

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Богдана Данилишина з посади члена Ради Національного банку України.

Відповідний указ №707/2023 оприлюднено на сайті президента.

У документі сказано, що Данилишина звільнили у зв’язку із закінченням строку повноважень.

Указ набуває чинності з дня оприлюднення.

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Нагадуємо:

Данилишин був призначений членом Ради НБУ у 2016 році - указом Петра Порошенка.

У жовтні 2016 року Рада Національного банку України обрала Данилишина своїм головою.

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У листопаді 2022 року Данилишин залишив посаду голови Ради НБУ — через закінчення строку повноважень.

Після цього Данилишин знову обійняв посаду члена Ради НБУ.

У період з 2007 по 2010 рік Данилишин був міністром економіки України в уряді Юлії Тимошенко.