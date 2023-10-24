Президент звільнив Данилишина з посади члена Ради НБУ
Вівторок, 24 жовтня 2023, 18:06 -
Президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Богдана Данилишина з посади члена Ради Національного банку України.
Відповідний указ №707/2023 оприлюднено на сайті президента.
У документі сказано, що Данилишина звільнили у зв’язку із закінченням строку повноважень.
Указ набуває чинності з дня оприлюднення.
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Нагадуємо:
Данилишин був призначений членом Ради НБУ у 2016 році - указом Петра Порошенка.
У жовтні 2016 року Рада Національного банку України обрала Данилишина своїм головою.
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У листопаді 2022 року Данилишин залишив посаду голови Ради НБУ — через закінчення строку повноважень.
Після цього Данилишин знову обійняв посаду члена Ради НБУ.
У період з 2007 по 2010 рік Данилишин був міністром економіки України в уряді Юлії Тимошенко.
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