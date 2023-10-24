Керівництво "Херсонтеплоенерго" під час окупації привласнило 13 мільйонів гривень платежів споживачів

Державне бюро розслідувань (ДБР) повідомило про підозру керівництву КП "Херсонтеплоенерго", яке під час окупації Херсона вивело з комунального підприємства на власні рахунки мільйони гривень.

Про це йдеться в повідомленні ДБР.

Зазначено, що на початку окупації Херсона на рахунках "Херсонтеплоенерго" були накопичені платежі від фізичних і юридичних осіб за надані послуги з постачання теплової енергії.

"Замість збереження грошей підприємства на депозиті або оплати боргів за газ, директорка підприємства організувала схему виведення коштів на приватні рахунки", - йдеться в повідомленні.

Реклама:

До реалізації протиправної схеми вона залучила головного бухгалтера та керівницю профспілкової організації.

За інформацією бюро, маючи віддалений доступ до рахунків підприємства, директорка та головбух переказали гроші на рахунок профспілкової організації всупереч законодавству, яке діє під час воєнного стану.

"Потім за участі голови профспілкової організації ці кошти переказали під виглядом безвідсоткової позики на споживчі потреби на власні приватні рахунки. Далі вони могли розпоряджатися цими грошима на свій розсуд", - розповіли в ДБР.

Реклама:

Загалом за такою схемою з "Херсонтеплоенерго" в період із червня до серпня 2022 року було виведено 13 млн грн. З них понад 5,5 млн грн було переведено на особисті банківські рахунки директорки, головної бухгалтерки та голови профспілки.

"Трьом фігуранткам повідомлено про підозру в зловживанні службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, вчинене за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України)", - зазначають у ДБР.

Згідно з повідомленням, підприємству повернуто всі виведені злочинним шляхом гроші.

"Директорка підприємства вже не обіймає зазначеної посади, до суду подано клопотання щодо відсторонення від посад двох інших учасниць оборудки", - інформує ДБР.