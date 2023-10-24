Електрички навколо Києва: "Укрзалізниця" кличе на нараду архітекторів, урбаністів, проєктантів

Укрзалізниця запрошує проєктні та архітектурні організації, урбаністів до відкритої наради щодо облаштування приміського сполучення в м. Київ та на найбільш інтенсивних напрямках навколо столиці.

Як зазначається в повідомленні "Укрзалізниці", в компанії хочуть порадитися перед оголошенням тендеру на проєктування 60 платформ для Kyiv City Express.⠀

Так, реконструкція платформ має забезпечити безбар’єрний доступ до приміських та міських поїздів, що є одним із фокусів стратегії "Безбар’єрна залізниця". Адже залізниця щодня перевозить сотні поранених, людей з інвалідністю та з ускладненою мобільністю, що зумовлює проєктування саме безбар’єрних платформ.

Другий фокус проєкту – безпека.

Реклама:

"Адже не секрет, що велика частка платформ Південно-Західної залізниці є аварійною", - зазначають в "Укрзалізниці".

До прикладу, Київська кільцева електричка запускалася у розпал війни, і в рамках проєкту терміново відроджувалися такі зупинки, як Київська Русанівка та Київ-Дніпровський, адже першочергово важливо було забезпечити міську мобільність та резервні можливості для екстреної евакуації.

"Наразі пасажиропотік на кільцевій електричці став системним, а Русанівка входить до топ-3 найбільш популярних станцій столичного "кільця", а отже необхідно привести до ладу аварійну інфраструктуру, щоб продовжити її безпечну експлуатацію", - йдеться в повідомленні.

Реклама:

У цьому зв'язку, "Укрзалізниця" запрошує до діалогу, обговорення технічного завдання та умов тендеру насамперед проєктувальників, що готові взяти участь у торгах, а також представників громадськості та преси.

Акредитуватися на нараду можна за посиланням.

Нарада відбудеться цієї п'ятниці о 15:00 у лаунжі Центрального вокзалу (м. Київ).