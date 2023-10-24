"Нова пошта" планує встановити у відділеннях "капсули безпеки"

Оператор "Нова пошта" після удару ворога по терміналу на Харківщині, що спричинив жертви, перегляне режим роботи терміналів у найбільш небезпечних регіонах та планує облаштувати в них "капсули безпеки".

Про це розповів співвласник компанії В’ячеслав Климов, в інтерв'ю "Бабель".

"Не можу зараз сказати, що саме ми вирішили, але в режимі роботи терміналів зміни будуть точно, особливо в таких зонах, як Харків, бо там вже є певна статистика прильотів", – сказав він.

Климов також додав, що компанія розглядає можливість зробити в терміналах щось на кшталт "ізраїльських капсул" у житлових домах.

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"Вони потрібні саме для випадків, коли немає часу навіть для того, щоб добігти до укриття", – пояснив він.

Компанія вже має певний досвід у їх використанні, адже у деяких відділеннях в Харкові та Миколаєві були встановлені подібні капсули.

"У відділенні в Харкові у дворі стоїть залізобетонна капсула, яка захищає і працівників, і клієнтів", – уточнив співвласник компанії.

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Бізнесмен наголосив, що компанія ретельніше контролюватиме, щоб під час повітряної тривоги відділення не працювали, "особливо в містах, до яких швидко долітають балістичні ракети".

Нагадуємо:

21 жовтня російська ракета влучила в термінал "Нової пошти" на Харківщині.

Ворожа ракета влучила у Харківський інноваційний термінал "Нової пошти": у працівників, які там перебували, не було шансу встигнути добігти до укриття, бо сирена пролунала за секунду до вибуху.

Прокуратура повідомила подробиці російського обстрілу смт Коротич Харківського району, де загинуло 6 людей, ще 16 поранених.