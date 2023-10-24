У Кремлі заявили про готовність жити під санкціями ще десять років

Російська влада готова тримати країну під міжнародними санкціями ще п'ять-десять років.

Про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.

"Росія не одне десятиліття живе в цьому режимі і досить адаптувалася", - сказав Пєсков.

Так він прокоментував заяву спецпредставника ЄС із санкцій Девіда О'Саллівана, який сказав, що обмеження проти Москви не скасують навіть після закінчення бойових дій в Україні.

Реклама:

Нагадуємо:

Раніше Давид О'Салліван заявив, що не передбачає ніякого швидкого зняття санкцій у скільки-небудь значному обсязі, навіть якщо на певному етапі припиняться бойові дії

"Готуйтеся до п'яти-десяти років", - сказав європейський чиновник.

Реклама:

Після повномасштабного вторгнення в Україну в лютому 2022 року Росія стала найбільш підсанкційною країною світу.

За даними проєкту Castellum.ai, станом на 16 жовтня 2023 року щодо країни-агресора було запроваджено 15 242 санкції, включно з 2695, які діяли з 2014 року, коли Росія анексувала Крим.

Читайте також: Що з російською економікою?