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Через ворожі обстріли є знеструмлення в низці областей - Міненерго

Вівторок, 24 жовтня 2023, 13:02 - Анастасія Жарикова

На Кіровоградщині внаслідок ворожого обстрілу було пошкоджено лінію електропередач, є знеструмлення споживачів.

Про це повідомляє пресслужба Міненерго.

У Кіровоградській області внаслідок обстрілу та падіння уламків пошкоджено лінію електропередачі, через що є знеструмлені споживачі. Наразі ведуться відновлювальні роботи.

Також триває подальше обстеження руйнувань, завданих напередодні ракетно-бомбовими ударами по енергетичних об’єктах у Донецькій області.

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Крім цього 23 жовтня дією захисту відключалася підстанція оператора системи передачі 330 кВ у Чернігівській області. Без світла залишалися 2,6 тис. споживачів. 

Також внаслідок технологічних порушень минулої доби тимчасово знеструмлювалися:

  • у Київській області - 3,4 тис споживачів;
  • у Запорізькій області - понад 1 тис споживачів. 

Залишаються без світла 14 населених пунктів у Чернігівській області.

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Через обстріли на Донеччині знеструмлювався 21 населений пункт, на Дніпропетровщині – 3 населених пункти. Також без світла залишається частина споживачів у Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях.

Економічна правда

електроенергія Міненерго війна
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