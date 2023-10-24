Через ворожі обстріли є знеструмлення в низці областей - Міненерго
На Кіровоградщині внаслідок ворожого обстрілу було пошкоджено лінію електропередач, є знеструмлення споживачів.
Про це повідомляє пресслужба Міненерго.
У Кіровоградській області внаслідок обстрілу та падіння уламків пошкоджено лінію електропередачі, через що є знеструмлені споживачі. Наразі ведуться відновлювальні роботи.
Також триває подальше обстеження руйнувань, завданих напередодні ракетно-бомбовими ударами по енергетичних об’єктах у Донецькій області.
Крім цього 23 жовтня дією захисту відключалася підстанція оператора системи передачі 330 кВ у Чернігівській області. Без світла залишалися 2,6 тис. споживачів.
Також внаслідок технологічних порушень минулої доби тимчасово знеструмлювалися:
- у Київській області - 3,4 тис споживачів;
- у Запорізькій області - понад 1 тис споживачів.
Залишаються без світла 14 населених пунктів у Чернігівській області.
Через обстріли на Донеччині знеструмлювався 21 населений пункт, на Дніпропетровщині – 3 населених пункти. Також без світла залишається частина споживачів у Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях.
Економічна правда