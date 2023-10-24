Розробники Brave1 створили нову технологію для Сил оборони - наземний робот-камікадзе

Кластер для розвитку військових технологій в Україні Brave1 створив нову технологію - наземний робот-камікадзе Ratel S, що дозволяє вражати ворожі об'єкти з безпечної відстані.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Ratel S — наземний робот від українських розробників. Бійці використовують його як мобільну боєголовку, що несе протитанкові міни чи бойовий модуль. Завдяки технології оператор з безпечного місця може підірвати ворожий танк або бліндаж", - розповів віцепрем'єр.

Максимальна швидкість "машини" — 24 кілометри, дальність використання — 6 кілометрів. Технологія може працювати до 2 годин без підзарядки. Ratel S успішно пройшов польові випробування та запущений у серійне виробництво.

Реклама:

Нагадуємо:

Brave1 — це кластер для розвитку військових технологій в Україні, заснований Міністерством цифрової трансформації України, Міністерством оборони України, Генеральним штабом Збройних Сил України, Радою національної безпеки й оборони, Міністерством стратегічних галузей України, Міністерством економіки України.