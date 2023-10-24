Прокуратура та Приватбанк тягаються за земельні ділянки в Буковелі

Прокуратура Івано-Франківської області намагається через суд забрати у Приватбанку земельні ділянки в Буковелі.

Про це йдеться в повідомленні Приватбанку.

Загалом прокуратура Івано-Франківської області має позови до державного банку щодо трьох ділянок у Буковелі. У липні цього року банк відстояв своє право власності на одну із них, здобувши перемогу у суді.

25 жовтня 2023 року в Яремчанському міському суді Івано-Франківської області будуть розглянуті дві справи за позовом прокуратури області щодо повернення у державну власність земельних ділянок в Буковелі.

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У межах цих справ прокуратура Івано-Франківської області оскаржує право власності ПриватБанку на земельні ділянки.

За словами юристів ПриватБанку, склалася парадоксальна ситуація, коли представники державної влади зі спливом більш ніж 20 років, намагаються захистити інтереси держави, позбавивши державний банк права власності не лише на землю, але й на майно, що були набуті ним у законний спосіб на підставі відплатного правочину.

Ця справа може призвести до втрати права власності банку на об'єкти курортного комплексу "Буковель", що завдасть значних збитків державі в особі державного банку.

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Нагадуємо:

Йдеться про справи 354/671/15-Ц та 354/678/15-Ц.

Як випливає з матеріалів справ, прокуратура вимагає повернути указані ділянки в державну власність, оскільки перехід права власності на них відбувся незаконно.

Водночас надалі ці ділянки вже законно отримав Привабанк згідно з договором іпотеки.