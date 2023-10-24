Нафта дорожчає через занепокоєння конфліктом на Близькому Сході

Ціни на нафту 24 жовтня зросли після втрат напередодні, оскільки залишається занепокоєння щодо того, що війна Ізраїлю та ХАМАС може перерости в більш масштабний конфлікт у регіоні-експортері нафти, що спричинить потенційні перебої з поставками.

Про це повідомляє Reuters.

Як змінились ціни

Ф'ючерси на нафту Brent піднялися на 50 центів, або 0,5%, до 90,33 доларів за барель до 06:50 за Гринвічем.

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Ф'ючерси на нафту West Texas Intermediate зросли на 46 центів, або 0,5%, до 85,95 доларів за барель.

Що вплинуло на ціни

Обидва контрольні показники впали більш ніж на 2% 23 жовтня, оскільки дипломатичні зусилля на Близькому Сході, найбільшому в світі регіоні постачання нафти, активізувалися для стримування конфлікту між Ізраїлем і ХАМАС, зменшивши занепокоєння інвесторів щодо перебоїв у постачанні.

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Ситуація між Ізраїлем і ХАМАС залишається дуже нестабільною та очевидною, ринок залишається розділеним щодо того, чи конфлікт продовжуватиме послаблюватися, оскільки ХАМАС продовжує звільняти заручників, чи спалахне знову", — говорить засновниця компанії Vanda, що займається аналізом ринку нафти.

Очікувалося, що минулого тижня запаси сирої нафти в США зросли, а запаси дистиляту та бензину впали, показало попереднє опитування Reuters у понеділок.