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Ворог використовує ШІ для створення телесюжетів про нібито відключення світла в Україні - ДТЕК

Вівторок, 24 жовтня 2023, 11:16 - Лія Ільченко
 

Ворог за допомогою штучного інтелекту створює десятки різних псевдо телевізійних сюжетів ніби від українських телеканалів та поширює їх в соцмережах.

Про це попереджає компанія ДТЕК.

"В псевдо сюжетах йдеться про нібито вже запроваджені графіки відключень по всій країні. Це інформаційна атака окупантів. Мета ворога – дезінформувати українців, маніпулювати суспільною свідомістю і сіяти паніку" - заявляють в ДТЕК.

"Наразі в Україні контрольована та стабільна ситуація з електропостачанням", - наголошується в повідомленні.

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Як наголошують в ДТЕК, офіційна підтверджена інформація - тільки на офіційних сторінках енергетичних компаній і органів державної влади.

штучний інтелект електроенергія ДТЕК
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