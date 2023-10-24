Виклик Intel: Nvidia створюватиме процеси на базі технології Arm - Reuters

Nvidia почала розробку центральних процесорів (CPU), які працюватимуть з операційною системою Microsoft Windows і використовуватимуть технологію Arm Holdings.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на двох людей, знайомих із цим питанням.

Зазначається, що новий пошук гіганта чіпів штучного інтелекту (ШІ) є частиною зусиль Microsoft, щоб допомогти компаніям чіпів створити процесори на базі Arm для ПК з Windows.

Згідно з попередніми даними дослідницької компанії IDC за третій квартал, плани Microsoft спрямовані на Apple, яка майже подвоїла свою частку ринку за три роки після випуску власних чіпів на базі Arm для своїх комп’ютерів Mac.

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За словами двох джерел, Advanced Micro Devices також планує виробляти чіпи для ПК з технологією Arm.

Nvidia і AMD можуть продавати чіпи для ПК вже в 2025 році, сказав один із співрозмовників. Nvidia та AMD приєднаються до Qualcomm, яка з 2016 року виробляє чіпи для ноутбуків на базі Arm.

На заході 24 жовтня, на якому будуть присутні керівники Microsoft, зокрема віце-президент відділу Windows і пристроїв Паван Давулурі, Qualcomm планує щоб розкрити більше деталей про флагманський чіп, розроблений командою колишніх інженерів Apple.

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Представник Nvidia Кен Браун, представник AMD Бренді Марина, представник Arm Крістен Рей і представник Microsoft Піт Вуттон відмовилися від коментарів.

Зусилля Nvidia, AMD і Qualcomm можуть потрясти індустрію ПК, в якій довгий час домінувала Intel, але яка зазнає все більшого тиску з боку Apple. Спеціальні чіпи Apple забезпечили комп’ютерам Mac кращий час автономної роботи та високу продуктивність, що конкурує з чіпами, які споживають більше енергії.

За словами одного з джерел, керівники Microsoft помітили, наскільки ефективними є чіпи Apple на базі Arm, зокрема з обробкою ШІ, і бажають досягти подібної продуктивності.

У 2016 році Microsoft доручила Qualcomm очолити зусилля з перенесення операційної системи Windows на базову архітектуру процесора Arm, яка вже давно живить смартфони та їхні маленькі батареї. Згідно з даними двох джерел, Microsoft надала Qualcomm ексклюзивну угоду про розробку сумісних з Windows чіпів до 2024 року.

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