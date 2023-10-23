Друга велика угода на нафторинку США за місяць: Chevron поглинає конкурента за понад $50 мільярдів

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Американська енергетична корпорація Chevron погодилась купити виробника газу і нафти Hess Corporation за 53 млрд доларів, зі ставкою на те, що попит на викопне паливо залишатиметься високим протягом наступних десятиліть.

Про це пише Financial Times.

Угода оцінює власний капітал Hess у 53 млрд дол, а вартість компанії, включаючи борг, становить 60 млрд дол. Це останній крок у консолідації енергетичного сектору США після того, як раніше цього місяця ExxonMobil придбала Pioneer Natural Resources за 64 млрд дол, пише газета.

"Угода укладена в той час, коли американські енергетичні компанії прагнуть використати надприбутки, отримані внаслідок енергетичної кризи, для консолідації сектору, який стикається з довгостроковими проблемами, оскільки розвинені країни намагаються різко зменшити свою залежність від викопних видів палива.

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Але найбільші американські енергетичні компанії, такі як Chevron та ExxonMobil, значною мірою пов'язують своє майбутнє з довгостроковою стійкістю попиту на нафту і газ. Вони також прагнуть розширити масштаби видобутку сланцевих родовищ у США поряд зі швидкозростаючим прикордонним проєктом у Гайані", - додає FT.

Придбання Hess збільшить видобуток нафти і газу Chevron більш ніж на 10%. У другому кварталі Chevron видобував майже 3 млн барелів нафтового еквіваленту на день, тоді як Hess - 387 тис барелів нафтового еквіваленту на день - порівняно з 344 тис у 2022 році завдяки збільшенню видобутку в Гайані.

В інтерв'ю Financial Times минулого місяця головний виконавчий директор Chevron Майк Вірт захистив плани компанії продовжувати нарощувати видобуток нафти і газу, стверджуючи, що Chevron "не продає продукт, який є злом. Ми продаємо продукт, який є добром".

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Він розкритикував прогнози Міжнародного енергетичного агентства, головного енергетичного експерта розвинених країн світу, які показують, що попит на викопне паливо досягне піку до кінця цього десятиліття.

"Я не думаю, що вони мають рацію. Можна будувати сценарії, але ми живемо в реальному світі, і нам доводиться виділяти капітал для задоволення реальних потреб", - сказав Вірт.

Активи Hess включають 30-відсоткову частку в проєкті з розвідки шельфових родовищ нафти площею 6,6 млн акрів і запасами 11 млрд барелів у Гайані, де ExxonMobil є провідним оператором, а також сланцевий проєкт площею 465 тис акрів у Баккені, штат Північна Дакота.

Нагадаємо:

Найбільша західна нафтовидобувна компанія ExxonMobil домовилась про купівлю сланцевої групи Pioneer Natural Resources за 59,6 млрд дол, що має спровокувати хвилю консолідації у галузі сланцевої нафти США.

Економічна правда