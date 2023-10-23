Білорусь досі експортує в ЄС меблі та папір, попри санкції по білоруській деревині - Earthsight

Меблева та целюлозно-паперова галузі Білорусі досі не під санкціями ЄС, попри те, що санкції введено проти білоруської деревини, а кошти, отримані від експорту указаних товарів, ідуть на фінансування режиму Олександра Лукашенка.

На це звернула увагу британська громадська організація Earthsight.

Напередодні обговорення 12-го пакету санкцій проти Росії та Білорусі Earthsight звернулася із поданням до керівних органів ЄС з вимогою зупинити імпорт білоруських меблів, целюлози та паперу до ЄС.

Наголошується, що 2 березня 2022 року ЄС заборонив імпорт білоруської деревини через причетність країни до російської агресії проти України.

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Водночас суміжні галузі під санкції не потрапили.

"ЄС уже заборонив імпорт необробленої деревини з Білорусі. Чому ту саму логіку не слід застосовувати до продукції, виготовленої з цієї деревини", - зазначають в Earthsight.

Зазначається, що у першій половині 2023 року ЄС імпортував з Білорусі меблів на 97,2 млн євро (включаючи дерев’яні меблі на 61,4 млн євро). Більшість з них їде до Польщі та Німеччини, за ними йдуть Нідерланди, Литва, Румунія, Естонія, Латвія та Франція.

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"Це найбільша категорія довоєнної торгівлі, яка ще не потрапила під санкції", - наголошують в Earthsight.

Більше того, імпорт целюлози та паперу в ЄС з Білорусі значно зріс після заборони російської целюлози та паперу.

"Існує висока ймовірність того, що частина цих товарів насправді має російське походження. Целюлоза та папір зараз становлять ще 4,5% від загального залишку білоруського експорту до ЄС" - зазначають в Earthsight.

Також наголошується, що кошти, отримані від експорту указаних товарів, ідуть на фінансування режиму Олександра Лукашенка.

"Усі ліси Білорусі є державними, тому доходи від продажу деревини надходять безпосередньо до держави. Вісім відсотків доходів від цих державних лісів надходять безпосередньо в особистий фонд президента – Управління з питань управління майном президента", - підкреслюють в Earthsight.

"Війна, у якій Білорусь бере участь, усе ще триває, тому ЄС має терміново вжити заходів, щоб якомога швидше закрити прогалини в режимі санкцій щодо білоруського деревообробного сектору", - йдеться у зверненні.

Нагадуємо:

Earthsight – британська некомерційна організація, яка проводить глибокі дослідження, щоб викрити екологічні та соціальні злочини, несправедливість і зв’язок із глобальним споживанням.

У 2021 році уряд Білорусі оцінив державні лісові ресурси в 30,2 млрд білоруських рублів (9,46 млрд євро).

Державний деревообробний конгломерат "Беллісбумпром" є найбільшим виробником меблів у країні.

Увесь целюлозно-паперовий експорт Білорусі надходить від державних компаній. Минулого року в білоруських лісах було заготовлено 26 мільйонів кубічних метрів деревини.

У 2021 році Білорусь експортувала меблів, целюлози та паперу на 3,8 мільярда доларів, з яких 2,1 мільярда доларів (55%) до ЄС.

До речі, Верховна Рада України в травні 2023 року ухвалила постанову, закликавши Раду ЄС та іноземні уряди накласти санкції на російську та білоруську деревину та вироби з неї. У постанові зазначено, що до нових санкцій мають бути включені меблі та папір.