В Україні планують дозволити підприємницьку діяльність без реєстрації ФОП з 1 січня

Депутати пропонують дозволити в Україні підприємницьку діяльність без реєстрації фізичної особи підприємця вже з 1 січня 2024 року.

Це передбачено законопроєктом №10166, автором якого виступили глава фінкомітету Ради та його перший заступник - Данило Гетманцев та Ярослав Железняк, а також ще 16 депутатів.

Метою законопроєкту є створення умов для отримання додаткового, нерегулярного або незначного доходу без реєстрації фізичної особи - підприємця при здійсненні окремих видів діяльності у сфері надання послуг.

Очікується, що у разі прийняття цей Закон набере чинності з 1 січня 2024 року.

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Скористатися новим режимом оподаткування зможуть фізичні особи, які не є самозайнятими і відповідають низці критеріїв (зокрема, щодо відсутності працівників, видів діяльності тощо).

Законопроєктом пропонується:

встановити, що доходи, отримані фізичною особою в рамках спеціального режиму, оподатковуються за ставкою 6%, якщо сума отриманого доходу протягом року не перевищує 153 розмірів мінімальної заробітної плати. У разі перевищення такої суми – застосовується ставка 18% до суми перевищення;

створити спеціальну цифрову платформу, на яку громадяни повідомлятимуть про застосування спеціального режиму оподаткування;

визначити поняття "оператор цифрової платформи", на якого буде покладено обов’язок щодо надання контролюючому органу інформації про дохід, отриманий фізичними особами з використанням цифрової платформи;

передбачити, що порушення строків подання інформації контролюючим органам про доходи фізичних осіб, які застосовують спеціальний режим, спричиняє притягнення до відповідальності операторів цифрових платформ – як резидентів, так і нерезидентів з урахуванням відповідних особливостей;

визначити новий об’єкт оподаткування у вигляді доходу фізичної особи, отриманого від здійснення окремих видів діяльності, а також передбачити, що податкове зобов’язання за таким об’єктом визначається контролюючим органом у спеціально встановленому порядку;

встановити, що фізична особа, яка застосовує спеціальний режим, має право відкрити спеціальний рахунок виключно в одному самостійно обраному нею банку, доступному для вибору під час подання заяви про застосування спеціального режиму;

визначити, що для фізичної особи, яка застосовує спеціальний режим оподаткування, податкове зобов’язання визначається контролюючим органом з використанням даних реєстраторів розрахункових операцій та/або операторів цифрових платформ;

фізична особа зобов’язана забезпечити наявність або перерахувати на спеціальний рахунок суму коштів, достатню для своєчасного перерахування банком суми узгодженого податкового зобов’язання. У разі неможливості банком сплатити до бюджету необхідну суму, грошове зобов’язання стає податковим боргом платника податку, який підлягає стягненню;

особа, яка застосовує спеціальний режим оподаткування, має здійснювати усі розрахунки виключно за допомогою реєстратора розрахункових операцій або програмного реєстратора розрахункових операцій незалежно від способу розрахунків відповідно до Закону про РРО, за винятком розрахунків за послуги, що надаються з використанням цифрових платформ.

Нагадуємо:

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Це вже друга спроба депутатів провести схожі норми.

Авторами попереднього законопроєкту №8143 була група народних депутатів, серед яких голова комітету з питань соціальної політики Галина Третьякова. Проєкт винесено на розгляд поточної сесії Верховної Ради.

Законопроєкт передбачає, що підприємницьку (економічну) діяльність, без реєстрації фізичної особи-підприємця, може здійснювати домогосподарство. Тобто, дозволяються види робіт, до яких залучаються члени цього домогосподарства, крім видів діяльності, що підлягають ліцензуванню та відносяться до незалежної професійної діяльності.

Річний дохід від економічної діяльності домогосподарства не має перевищувати суму 8 мільйонів гривень.