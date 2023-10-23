Катар підписав третю довгострокову угоду про постачання СПГ в країни Європи

Катар підписав три довгострокові угоди про постачання СПГ до Європи. Після укладення контрактів з Total Energy та Shell, QatarEnergy підписала угоду з компанією Eni про постачання СПГ до Італії на термін 27 років.

Про це йдеться у повідомленні QatarEnergy.

Згідно з угодою, СПГ буде доставлений до FSRU Italia, плавучого сховища та регазифікаційної установки, розташованої в порту Пйомбіно в регіоні Тоскана.

Очікується, що поставки СПГ почнуться в 2026 році на 27-річний термін і будуть надходити від спільного підприємства QatarEnergy і Eni, яке має інтерес у проекті розширення катарського родовища North Field East (NFE).

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Угоду підписали міністр у справах енергетики, президент і головний виконавчий директор QatarEnergy Саад Шеріда Аль-Каабі та гендиректор Eni Клаудіо Дескалзі.

"Разом ми продовжуватимемо демонструвати прихильність європейським ринкам загалом і італійському ринку зокрема. З 2009 року LNG з Катару надходить на термінал Adriatic LNG у північній частині Адріатики, щоб задовольнити понад 10% потреб Італії в природному газі", - зазначив очільник QatarEnergy.

Варто зазначити, що підписання європейськими країнами угод про довгострокове постачання СПГ з Катару засвідчує прагнення диверсифікувати поставки та позбутися залежності від російського ринку СПГ.

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Економічна правда