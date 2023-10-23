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Кабмін хоче продовжити ідентифікацію одержувачів пенсій та соцвиплат ще на три місяці

Понеділок, 23 жовтня 2023, 12:28 - Лія Ільченко

В Україні планують продовжити період фізичної ідентифікації одержувачів пенсійних і соціальних виплат до 31 березня 2024 року.

Про це повідомили у Мінреінтеграції.

"Період для фізичної ідентифікації одержувачів пенсійних та соціальних виплат в Ощадбанку може бути продовжений на 3 місяці. Такі зміни були напрацьовані за результатами роботи Координаційного штабу з питань забезпечення реалізації прав і свобод ВПО", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, пропонується продовжити строк здійснення фізичної перевірки осіб у відділеннях Ощадбанку до 31 березня 2024 року.

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Це стосується внутрішньо переміщених осіб, яких було взято на облік до 24 лютого 2022 року.

"Не можна допустити, щоб внутрішні переселенці були позбавлені належних їм пенсій чи соціальних виплат від держави. Тому маємо продовжити період для проходження ідентифікації отримувачами таких виплат, щоб вони встигли це зробити", – зазначила віцепрем’єрка Ірина Верещук.

Найближчим часом проєкт відповідних нормативних змін має бути винесений на розгляд Уряду.

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пенсії соцвиплати Кабмін
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