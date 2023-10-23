Понад 800 українських бізнесів переїхали через війну 

Від початку повномасштабної війни в Україні за програмою релокації у більш безпечні регіони переїхало 840 підприємств, із яких 667 вже працюють на новому місці.

Про це свідчать дані платформи Опендатабот, станом на кінець вересня.

Наразі за урядовою програмою підприємства можуть перевезти виробничі потужності з територій, що наближені або розташовані у зоні бойових дій, до шістнадцяти регіонів країни.

Так, найбільша частина бізнесів для нового місця роботи обрала Закарпатську та Львівську області – 120 та 199 компаній відповідно. Також найбільш затребуваними у підприємців безпечними регіонами стали Чернівецька область – 78 релокантів та Івано-Франківщина – 70.

Реклама:

Опендатабот

А найменш популярними виявились Одещина – 3 бізнеси, Житомирщина – 6 компаній, та Кіровоградщина – 17.

Читайте також: Як залучити 400 тисяч доларів на борщ у пакеті. Історія бізнесу сім'ї з Маріуполя, яка втекла від окупантів на "холодильнику"

Хліб з місця сили. Історія крафтової пекарні, що відкрилася на другий день великої війни

Реклама:

Нагадаємо:

Міністерство економіки України з перших тижнів великої війни реалізує програму з релокації українських підприємств, що перебувають на території бойових дій. Подати заявку на переїзд можна через майданчики системи "Прозорро.Продажі".

До програми може долучитися будь-яке підприємство з регіонів, що постраждали від бойових дій.

Економічна правда







