У ЄС заговорили про світовий податок на мільярдерів: міг би залучати 250 мільярдів доларів на рік

Податкова обсерваторія ЄС заявила, що уряди повинні відкрити новий фронт у міжнародній боротьбі з ухиленням від сплати податків за допомогою глобального мінімального податку на мільярдерів, він міг би залучати 250 мільярдів доларів на рік.

Про це повідомляє Reuters.

За даними дослідницької групи Паризької школи економіки, у разі стягнення ця сума еквівалентна лише 2% від майже 13 трильйонів доларів, якими володіють 2700 мільярдерів у всьому світі.

У звіті групи про ухилення від податків за 2024 рік йдеться, що на даний момент ефективний особистий податок мільярдерів часто набагато менший, ніж той, який платять інші платники податків зі скромнішим достатком, тому що вони можуть зберігати статки в підставних компаніях, захищаючи їх від податку на прибуток

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"На нашу думку, це важко виправдати, оскільки це ризикує підірвати стійкість податкових систем і соціальну прийнятність оподаткування", — прокоментував директор обсерваторії Габріель Зукман.

Обсерваторія підрахувала, що особистий податок мільярдерів у Сполучених Штатах становить близько 0,5% і дорівнює нулю у Франції з високими податками.

Зростаюча нерівність у багатстві в деяких країнах викликає заклики до найбагатших громадян нести більший податковий тягар, оскільки державні фінанси намагаються впоратися зі старінням населення, величезними потребами у фінансуванні для зміни клімату та заборгованістю від COVID-19.

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Бюджет президента США Джо Байдена на 2024 рік включав плани щодо мінімального податку в 25% на 0,01% найбагатших, але ця пропозиція була відхилена через законодавців, стурбованих погрозами припинення роботи уряду та наближенням термінів фінансування.

Хоча скоординований міжнародний поштовх до оподаткування мільярдерів може зайняти роки, Обсерваторія вказала на приклад успіху урядів у всьому, окрім припинення банківської таємниці та зменшення можливостей транснаціональних корпорацій переміщувати прибутки в країни з низькими податками.

За підрахунками обсерваторії, запуск у 2018 році автоматичного обміну інформацією про рахунки зменшив кількість статків, що зберігаються в офшорних податкових гаванях, утричі.

Угода 2021 року між 140 країнами обмежила можливості транснаціональних корпорацій зменшувати податки, реєструючи прибуток у країнах з низьким рівнем оподаткування, встановивши глобальну мінімальну ставку корпоративного оподаткування з наступного року в 15%.

"Логічним наступним кроком є застосування цієї логіки до мільярдерів, а не лише до транснаціональних компаній", - говорить Зукман.

За відсутності широкого міжнародного поштовху до мінімального податку на мільярдерів, Цукман сказав, що "коаліція охочих країн" може в односторонньому порядку лідирувати в цьому питанні.

У звіті також йдеться, що попри те, що кінець банківської таємниці та корпоративного мінімального податку поклали кінець десятиліттям конкуренції між країнами щодо податкових ставок, залишається багато можливостей для зменшення податкових рахунків.

Наприклад, багатії все частіше зберігають свої статки в нерухомості замість офшорних рахунків, тоді як компанії можуть використовувати лазівки в мінімальному корпоративному податку в розмірі 15%.

Економічна правда