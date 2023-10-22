"ДТЕК Енерго" імпортував з Польщі перші 40 тисяч тонн вугілля для проходження зими

Компанія "ДТЕК Енерго" імпортував з Польщі перші 38 тис тонн із запланованих 210 тис тонн вугілля для проходження опалювального сезону.

Про це повідомляє пресслужба "ДТЕК Енерго".

За його словами генерального директора компанії Ільдара Салєєва, з кінця вересня вже доставили 625 додаткових вагонів з паливом на теплоелектростанції ДТЕК Енерго. Це понад 38 тисяч тонн вугілля для українських ТЕС взимку.

Зазначається, що впродовж усього опалювального сезону компанія планує імпортувати з Польщі близько 210 тисяч тонн палива.

Реклама:

Салєєв додає, що українське вугілля є для компанії пріоритетом №1, однак імпорт вугілля з-за кордону здійснюється, щоб "в умовах обстрілів ворога бути готовими підстрахувати колег у разі необхідності".

Економічна правда.