Внесок дивідендів держкомпаній до доходів держбюджету за останні роки зменшився

За останні 5 років частка доходів держбюджету від дивідендів держпідприємств та держбанків загалом зменшилася з 5-6% до 2-3%, що є відносно незначним внеском.

Про це йдеться у дайджесті SOE Weekly для ЕП.

Так, згідно зі звітом Мінфіну про фіскальні ризики на 2024 рік, у 2022 році українські держпідприємства та держбанки сплатили 46,9 млрд грн (1,3 млрд дол) дивідендів до державного бюджету, що становить 2,6% від загальних доходів держбюджету.

При цьому за останні 5 років частка доходів держбюджету від дивідендів держпідприємств та держбанків загалом зменшилася з 5-6% до 2-3%.

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"Номінальні доходи бюджету послідовно зростали протягом п'яти років – спочатку через інфляцію та девальвацію, а потім завдяки міжнародній допомозі для подолання викликів, пов’язаних з війною.

Незважаючи на загальне зростання номінальних доходів бюджету, дивіденди держпідприємств та держбанків у номінальному вираженні не демонстрували аналогічного тренду, і при цьому значно коливалися", - йдеться у дайджесті.

За словами експертів, ці коливання часто пояснюються надзвичайними одноразовими подіями, зазвичай пов'язаними з "Нафтогазом" або "ПриватБанком".

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Зокрема, коли держава отримала 66,9 млрд грн дивідендів у 2020 році, левова частка - 39,6 млрд грн, або 59,2% усіх дивідендів держпідприємств та держбанків того року - надійшла від "Нафтогазу", що пояснюється отриманням "Нафтогазом" компенсації від "Газпрому" в розмірі 2,9 млрд дол. після перемоги в Стокгольмському арбітражі.

"У погані для "Нафтогазу" роки "ПриватБанк" залишається єдиним значним джерелом дивідендних надходжень. Наприклад, відповідно до звіту Мінфіну про фіскальні ризики, дивіденди "ПриватБанку" за 2022 рік - 24,2 млрд грн, виплачені у 2023 році - забезпечили 75,4% усіх дивідендів держпідприємств та держбанків, які надійшли до бюджету у 2023 році", - додають аналітики.

У 2024 році Мінфін планує зібрати 66,1 млрд грн дивідендів (йдеться про дивіденди усіх держпідприємств та держбанків за фінансовими результатами 2023 року) - це на 39,8 млрд грн (або у понад 2,5 рази) більше, ніж плановий показник на цей, 2023 рік (26,3 млрд грн).

Водночас у звіті про фіскальні ризики визнається, що розмір цих дивідендів у 2024 році значною мірою залежатиме від результатів діяльності "ПриватБанку" у 2023 році, а також його рішень щодо списання непрацюючих кредитів (NPL), пов'язаних з колишніми власниками банку.

Читайте детальніше у дайджесті: Доходи бюджету від дивідендів держпідприємств останніми роками падають, УЗ запускає нові маршрути за кордон

Економічна правда