Через обстріли та пошкодження електромереж знеструмлені споживачі у 7 областях – Міненерго

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Через обстріли та технологічні порушення без світла залишаються споживачі у 7 областях, у Києві знеструмлювалися близько 10 тис абонентів.

Про це повідомляє пресслужба міністерства енергетики.

Зазначається, що у Києві через повідомлення ДСНС про обрив проводу знеструмлювалися 9,7 тисячі споживачів. Наразі всіх заживлено.

"У Київській області внаслідок технологічних порушень знеструмлено 388 споживачів. Ведуться відновлювальні роботи. У Чернігівській області дією захисту відключилася лінія 110 кВ, знеструмлювалися 7 населених пунктів. Всіх заживлено через резервні лінії, ведуться відновлювальні роботи", – йдеться в повідомленні.

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Також на Львівщині через несприятливі погодні умови знеструмлена лінія 110 кВ, споживачі не знеструмлювалися.

У прифронтових регіонах росіяни продовжують постійні обстріли. Через це в Херсоні знеструмлено 2,7 тис. споживачів. Також без світла залишається частина споживачів у Донецькій, Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях.

Загалом за добу енергетики заживили майже 13 тис споживачів. Більшість із них – це абоненти в Донецькій області.

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Економічна правда.