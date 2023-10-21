Дефіцит бюджету США зріс на 23% у 2023 році, досягнувши 1,7 трильйона доларів
Уряд США оголосив про дефіцит бюджету зріс на 23% в порівнянні з минулим фінансовим роком і становить 1,695 трлн дол.
Про це пише Reuters.
Міністерство фінансів заявило, що цей дефіцит є найбільшим з часів кризи COVID-19 2021 року, коли розриву становив 2,78 трлн дол.
Зростання дефіциту бюджету зумовлене зростанням витрат соціальне забезпечення, медичну допомогу та рекордно високими процентними витратами на федеральний борг.
Дані про дефіцит з'явився на тлі того, що Байден просить Конгрес виділити 100 млрд доларів на нову зовнішню допомогу та безпеку, в тому числі 60 млрд дол для України та 14 млрд дол для Ізраїлю, а також фінансування безпеки кордонів США та Індо-Тихоокеанського регіону.
Видання зазначає, що великий дефіцит, який перевищив усі дефіцити до COVID-19, включаючи дефіцити, спричинені зниженням податків республіканцями за часів Дональда Трампа та фінансовою кризою, ймовірно, розпалить фіскальні баталії Байдена з республіканцями в Палаті представників.
Додається, що у вересні, останньому місяці фінансового року, дефіцит скоротився до 171 млрд дол з 430 млрд дол у вересні 2022 року.
Нагадаємо:
Білий дім попросив Конгрес виділити майже 105 мільярдів доларів на допомогу Україні та Ізраїлю, а також на безпеку кордонів США.