Дефіцит бюджету США зріс на 23% у 2023 році, досягнувши 1,7 трильйона доларів

Уряд США оголосив про дефіцит бюджету зріс на 23% в порівнянні з минулим фінансовим роком і становить 1,695 трлн дол.

Про це пише Reuters.

Міністерство фінансів заявило, що цей дефіцит є найбільшим з часів кризи COVID-19 2021 року, коли розриву становив 2,78 трлн дол.

Зростання дефіциту бюджету зумовлене зростанням витрат соціальне забезпечення, медичну допомогу та рекордно високими процентними витратами на федеральний борг.

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Дані про дефіцит з'явився на тлі того, що Байден просить Конгрес виділити 100 млрд доларів на нову зовнішню допомогу та безпеку, в тому числі 60 млрд дол для України та 14 млрд дол для Ізраїлю, а також фінансування безпеки кордонів США та Індо-Тихоокеанського регіону.

Видання зазначає, що великий дефіцит, який перевищив усі дефіцити до COVID-19, включаючи дефіцити, спричинені зниженням податків республіканцями за часів Дональда Трампа та фінансовою кризою, ймовірно, розпалить фіскальні баталії Байдена з республіканцями в Палаті представників.

Додається, що у вересні, останньому місяці фінансового року, дефіцит скоротився до 171 млрд дол з 430 млрд дол у вересні 2022 року.

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Нагадаємо:

Білий дім попросив Конгрес виділити майже 105 мільярдів доларів на допомогу Україні та Ізраїлю, а також на безпеку кордонів США.