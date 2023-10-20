НБУ зобов'язав кредитні установи розкривати умови позик на сайті та в рекламі

Національний банк України зобов'язав небанківські фінансові установи розкривати умови споживчого кредитування на вебсайтах та в рекламі.

Про це повідомила пресслужба регулятора.

"Так, для ефективного інформування споживача на переддоговірному етапі істотні характеристики послуги з надання споживчого кредиту мають розкриватися разом з іншими умовами кредиту, а не приховуватися на вебсторінках та в розділах, не пов’язаних із послугою", – йдеться у повідомленні.

Така ж умова стосується попереджень споживача про можливі для нього наслідки в разі користування позикою або невиконання споживачем обов’язків згідно з договором про споживчий кредит.

Реклама:

У разі розміщення інформації про кредитування на чужих сайтах фінустанова має забезпечити розміщення разом із рекламою гіперпосилань на власний сайт з повним переліком умов позики.

Крім цього, Національний банк уточнив спосіб розкриття істотних характеристик послуги з надання споживчого кредиту в рекламному макеті.

Так, кредитні установи зобов'язані до 1 січня 2024 року розмістити калькулятори загальних витрат за позиками на власних сайтах.

Реклама:

Економічна правда







