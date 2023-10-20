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У Запоріжжі внаслідок обстрілу постраждало підприємство "Текстиль-Контакт"

П'ятниця, 20 жовтня 2023, 19:21 - Анастасія Жарикова
 
facebook александр соколовский

Внаслідок ворожого ракетного удару по Запоріжжі постраждала філія провідного українського виробника та постачальника текстилю "Текстиль-Контакт".

Про це повідомив співвласник компанії Олександр Соколовський у Facebook.

Він розповів, що "приліт" стався в декількох метрів від будівлі, де розташоване підприємство. Також постраждали ще декілька складів та АЗС поруч, постраждалих серед працівників підприємства немає.

Соколовський зазначив, що команда підприємства налаштована дуже швидко налагодити роботу в неушкодженій частині примішення і "роблять все можливе і неможливе, щоб з понеділка вже знов запуститися".

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"Нам усім треба спокійно прийняти те, що робота під час війни - це завжди лотерея. І відноситись філософськи до майнових втрат. І цінувати головне - людей і їх фізичний та психологічний стан. І дякуємо кожен день ЗСУ за захист, можливість працювати і тримати економічний фронт", - резюмував бізнесмен.

Нагадуємо:

Українська група "Текстиль-Контакт" планує до кінця року закрити угоду з купівлі закритого текстильного комбінату в Польщі, аби перенести його устаткування для розширення власного виробництва тканин у Чернігові.

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бізнес війна виробництво
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