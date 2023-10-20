Олімпійський комітет РФ припинив фінансування спортивних програм через відсутність грошей

Олімпійський комітет Росії припинив виділення коштів на спортивні програми через відсутність грошей.

Про це пишуть російські ЗМІ з посиланням на гендиректора комітету Володимира Сенглєєва.

За його словами, причиною стали відсутність фінансування в бюджеті комытету і "дірки" в бюджетах більшості спортивних федерацій РФ.

"44,4% федерацій підтвердили дефіцит з антидопінгового тестування на загальну суму 216 млн рублів. 64,4% федерацій підтвердили дефіцит матеріально-технічного забезпечення основного складу збірних на загальну суму 809,7 млн рублів. 75,6% федерацій підтвердили дефіцит бюджету на основний склад на загальну суму 815 млн рублів", - розповів Сенглєєв.

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"У нас є стратегія до 2030 року, але тепер факт, що в Париж ми не поїдемо", - додав чиновник.

Нагадуємо:

Раніше Міжнародний олімпійський комітет призупинив роботу Олімпійського комітету Росії через те, що той включив до свого складу олімпійські органи з тимчасово окупованих територій України.

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Російська організація перестає працювати як національний олімпійський комітет і отримувати фінансування від спонсорів МОК.