Компанія з орбіти Коломойського спробувала збанкрутіти, щоб не повертати Приватбанку 1 мільярд 

Приватбанк не дозволив ініціювати банкрутство компанії з орбіти Ігоря Коломойського, яка заборгувала банку 1 млрд гривень.

Про це йдеться в повідомленні банку 20 жовтня.

""Агротермінал", компанія з орбіти Ігоря Коломойського, намагається уникнути виплати 1 млрд гривень боргу Приватбанку. Для цього навіть змінила реєстрацію з Одеси на Дніпро, щоб через "зручних" суддів спробувати оголосити про банкрутство та уникнути повернення заборгованості Банку", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що юристи банку вчасно помітили, що у серпні цього року ТОВ "Агротермінал" змінило адресу свого місцезнаходження.

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"Це є майже стовідсотковою ознакою підготовки до процедури банкрутства. Такі дії є поширеною практикою серед недобросовісних боржників при підготовці до власного банкрутства. В такий спосіб боржниками обирається суд, в якому їм "зручніше" судитися з кредиторами", - зазначили юристи Приватбанку.

Банкрутство мало бути оголошене через подачу відповідної заяви "дружнім" до боржника кредитором – ТОВ "Істейтглобал". Який, своєю чергою, також є боржником Приватбанку, і стосовно нього Господарським судом Дніпропетровської області розглядається справа про банкрутство.

Водночас завдяки активній роботі юристів Приватбанку заяву кредитора, повʼязаного з боржником, було відкликано.

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"Господарський суд Дніпропетровської області повернув без розгляду заяву ініціюючого кредитора ТОВ "Істейтглобал" про відкриття провадження у справі про банкрутство ТОВ "Агротермінал" (справа №904/5107/23)", - розповіли в Приватбанку.

"Розуміючи наслідки активної протидії юристів Приватбанку та всю безперспективність подальшого розгляду заяви про відкриття заздалегідь "контрольованої" процедури банкрутства "Агротерміналу", "Істейтглобал" її відкликав, сплативши перед цим майже 90 000 гривень судового збору за її подачу, звісно коштом кредитів, які повернути вже неможливо", - додали юристи банку.