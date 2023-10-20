У Львові відключили опалення через чотири дні після початку опалювального сезону

20 жовтня у Львові оголосили про призупинку подачі опалення в місті з метою економії газу - на вихідних у регіоні очікується потепління.

Про це повідомляє Львівська міська рада.

"Відповідно до прогнозу погоди, маємо суттєве підвищення температури зовнішнього повітря, відтак, щоб не було перегрівів і нераціонального використання газу, подачу опалення від сьогодні призупиняємо", - повідомив директор департаменту житлового господарства та інфраструктури міськради Орест Тимчишин.

За його словами, відновити теплопостачання планують з наступного тижня. Все буде залежати від температурних показників.

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При цьому, офіційно опалювальний сезон у Львові розпочався 16 жовтня.

Нагадуємо:

Тим часом у Києві досі не під'єднали до тепла частину житлового фонду. 20 жовтня в Києві з 11511 житлових будинків до тепла підключили лише 6,2 тисячі.



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Як заявив в ефірі національного телемарафону мер Києва Віталій Кличко, "системі необхідно "розігнатися".

Під'єднати опалення в домівках киян обіцяють до кінця тижня.

Водночас на вихідних у Києві також очікують до 20 градусів тепла.