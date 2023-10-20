У Казахстані відмовилися від слів віцеміністра про заборону продажу Росії товарів подвійного призначення 

Міністерство торгівлі та інтеграції Казахстану відмовилося від слів свого віцеміністра Кайрата Торебаєва, який заявив про заборону експорту в Росію 106 видів високотехнологічних товарів, які можуть бути використані у війні.

Відповідну заяву опублікували на сайті міністерства.

"Щодо поширюваної в ЗМІ інформації про заборону на продаж Росії 106 видів товарів Міністерство торгівлі та інтеграції РК офіційно заявляє про її некоректність. Регулювання торговельних відносин Казахстану і Росії відбувається в повній відповідності з положеннями Договору про Євразійський економічний союз. Заборони на експорт будь-яких товарів до РФ у зв'язку з антиросійськими санкціями не встановлювалися", - йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що експортний контроль товарів подвійного призначення здійснюється вже понад 20 років відповідно до міжнародних режимів експортного контролю.

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"Торгівля товарами так званого "подвійного призначення", які підпадають під експортний контроль, здійснюється відповідно до міжнародних зобов'язань Республіки Казахстан", - йдеться в повідомленні.

Тобто, щодо таких товарів необхідне отримання відповідної ліцензії під час експорту, імпорту та транзиту.

Нагадуємо:

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Раніше віцеміністр торгівлі та інтеграції Кайрат Торебаєв однозначно сказав про те, що Казахстан заборонив експорт до Росії 106 видів високотехнологічних товарів, які можуть бути використані у війні.

"Ми експортуємо всі товари, крім тих, що стосуються війни - на них накладено обмеження. Це 106 найменувань товарів - їхній експорт ми повністю заборонили", - сказав Торебаєв.