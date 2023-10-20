У Казахстані відмовилися від слів віцеміністра про заборону продажу Росії товарів подвійного призначення
Міністерство торгівлі та інтеграції Казахстану відмовилося від слів свого віцеміністра Кайрата Торебаєва, який заявив про заборону експорту в Росію 106 видів високотехнологічних товарів, які можуть бути використані у війні.
Відповідну заяву опублікували на сайті міністерства.
"Щодо поширюваної в ЗМІ інформації про заборону на продаж Росії 106 видів товарів Міністерство торгівлі та інтеграції РК офіційно заявляє про її некоректність. Регулювання торговельних відносин Казахстану і Росії відбувається в повній відповідності з положеннями Договору про Євразійський економічний союз. Заборони на експорт будь-яких товарів до РФ у зв'язку з антиросійськими санкціями не встановлювалися", - йдеться в повідомленні.
При цьому наголошується, що експортний контроль товарів подвійного призначення здійснюється вже понад 20 років відповідно до міжнародних режимів експортного контролю.
"Торгівля товарами так званого "подвійного призначення", які підпадають під експортний контроль, здійснюється відповідно до міжнародних зобов'язань Республіки Казахстан", - йдеться в повідомленні.
Тобто, щодо таких товарів необхідне отримання відповідної ліцензії під час експорту, імпорту та транзиту.
Нагадуємо:
Раніше віцеміністр торгівлі та інтеграції Кайрат Торебаєв однозначно сказав про те, що Казахстан заборонив експорт до Росії 106 видів високотехнологічних товарів, які можуть бути використані у війні.
"Ми експортуємо всі товари, крім тих, що стосуються війни - на них накладено обмеження. Це 106 найменувань товарів - їхній експорт ми повністю заборонили", - сказав Торебаєв.