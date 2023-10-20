Університети США втрачають мільйони доларів: донори припиняють фінансування через позицію щодо ХАМАСу

financial times

Донори відкликають мільйони доларів запланованого фінансування у відповідь на реакцію американських універсистетів на напад ХАМАСу на Ізраїль.

Про це пише Financial Times.

Так, мільярдери-благодійники, серед яких Марк Роуен з Apollo Global Management і засновник Limited Brands Леслі Векснер, закликали університети до більш рішучого засудження ХАМАСу і антисемітизму, а також до більш жорстких дій проти студентів, які протестують проти Ізраїлю.

А юридичні та інвестиційні компанії погрожували відкликати пропозиції про роботу, які вони зробили студентам, або не брати на роботу протестувальників, коли вони закінчать навчання.

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Тиск призвів до того, що університети, в тому числі Гарвардський, Пенсильванський і Стенфордський, намагаються стримувати наростаючу кризу, причому деякі з них переглянули свої попередні заяви, щоб бути більш відвертими.

Інші - в тому числі захисники свободи слова та Університет Північної Кароліни у Вілмінгтоні - відстоюють принципи, розроблені в доповіді Калвена 1967 року для Чиказького університету, які відтоді використовуються більш широко: коледжі повинні дотримуватися академічної свободи і наполягати на "інституційному нейтралітеті в політичних і соціальних питаннях".

Президент Університету Пенсильванії Ліз Магілл,заявила: "Пенсільванія рішуче виступає проти терористичних атак ХАМАСу в Ізраїлі і проти антисемітизму", але визнала, що "нам слід було б швидше і ширше повідомляти про нашу позицію".

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Її заява вийшла із запізненням для донорів, зокрема для Рональда Лаудера, спадкоємця косметичної компанії, який розкритикував нещодавній фестиваль палестинської літератури, що відбувся на території університету, і заявив, що припинить фінансування, пише FT.

Серед інших, хто відмовився від підтримки, були венчурні капіталісти Девід Магерман і Джонатон Якобсон, а також Джон Хантсман, колишній посол США в Китаї і ексгубернатор штату Юта, який заявив, що "закриває свою чекову книжку".

У той час як Роуен з Apollo's закликав Магілл піти у відставку, президент Blackstone Джонатан Грей сказав Bloomberg, що вона "зробила кілька помилок", але він продовжить робити пожертви.

За його словами, колеги висловили законне занепокоєння з приводу "мови ненависті, що маскується під свободу слова", додавши, що "дуже важливо, щоб вона продовжувала робити пожертви": "Я думаю, що важливо, щоб керівники університетів дійсно встали на захист".

Минулої п'ятниці ізраїльський мільярдер Ідан Офер заявив CNN, що виходить зі складу виконавчої ради Гарварду через "відсутність чітких доказів підтримки з боку керівництва університету народу Ізраїлю у поєднанні з їхнім очевидним небажанням визнати ХАМАС тим, чим він є - терористичною організацією".

Юридична фірма Davis Polk повідомила Financial Times, що відкликала пропозиції про роботу трьом випускникам Гарвардського і Колумбійського університетів, пов'язані з пропалестинськими заявами, які висловлювали погляди, що "прямо суперечать системі цінностей нашої фірми".

Економічна правда