Microsoft відкрила всім доступ до застосунку для створення списків Microsoft Lists
Корпорація Microsoft оголосила, що застосунок для створення списків Microsoft Lists відтепер доступний для всіх.
Про це пише The Verge.
"Запущений у 2020 році, Microsoft Lists спочатку був доступний лише для корпоративних клієнтів, а минулого року його обмежену попередню версію отримали й користувачі звичайних комп'ютерів.
Тепер корпорація надає доступ до цієї безкоштовної версії Microsoft Lists усім, хто має обліковий запис Microsoft, через додатки для iOS та Android, а також через веб-інтерфейс", - пише видання.
Зазначається, що Microsoft Lists дозволяє створювати списки, керувати ними та ділитися ними на різних пристроях, а також містить готові шаблони для таких завдань, як відстеження витрат, створення рецептів, ідей для подарунків і багато іншого.
Microsoft Lists наразі доступний у "попередній версії".
Економічна правда