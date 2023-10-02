Microsoft відкрила всім доступ до застосунку для створення списків Microsoft Lists

фото: Microsoft

Корпорація Microsoft оголосила, що застосунок для створення списків Microsoft Lists відтепер доступний для всіх.

Про це пише The Verge.

"Запущений у 2020 році, Microsoft Lists спочатку був доступний лише для корпоративних клієнтів, а минулого року його обмежену попередню версію отримали й користувачі звичайних комп'ютерів.

Тепер корпорація надає доступ до цієї безкоштовної версії Microsoft Lists усім, хто має обліковий запис Microsoft, через додатки для iOS та Android, а також через веб-інтерфейс", - пише видання.

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Зазначається, що Microsoft Lists дозволяє створювати списки, керувати ними та ділитися ними на різних пристроях, а також містить готові шаблони для таких завдань, як відстеження витрат, створення рецептів, ідей для подарунків і багато іншого.

Microsoft Lists наразі доступний у "попередній версії".

Економічна правда

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