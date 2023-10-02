Китай відмовляється доплачувати РФ за електроенергію через новий "податок на падіння рубля"

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Єдиний оператор експорту електроенергії в Росії, "Інтер РАО" почав обмежувати поставки електроенергії до Китаю, оскільки Пекін відмовляється доплачувати за імпорт.

Про це пише РБК.

Зазначається, що "Інтер РАО" раніше попередила Китай, Монголію та Азербайджан про збільшення вартості поставок електроенергії. Улан-Батор погодився на нові умови, Пекін - поки ні.

За словами представника російської компанії, переговори з Китаєм все ще тривають.

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Раніше повідомлялось, що "Інтер РАО" запропонувала своїм контрагентам не з країн ЄАЕС підвищити ціни на 7% на тлі запровадження експортних мит - так званого "податку на падіння рубля"

"Для нас це життєво важливо, тому що у нас рентабельність поставки, як правило, нижча за 7%. По Китаю ця величина - 5%. За величини рентабельності 5% ми ніяк не можемо дозволити собі оплачувати 7-відсоткове мито. Ще менша рентабельність у нас поставок у Монголію, тому тут ще більш гостро стоїть ситуація", - заявляли у керівництві компанії.

У компанії додали, що попередили Китай, Монголію та Азербайджан про підвищення цін від початку жовтня, і припустили обмеження або зупинку постачань у ці країни в разі відмови від нової вартості.

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Згідно з постановою Кабміну РФ, експортні мита на товари, що поставляються за межі ЄАЕС, установлені в розмірі 4-7% за умови курсу 80-95 рублів за долар; за курсу менше ніж 80 рублів ставка буде нульовою. Мита діють з 1 жовтня 2023 року по 31 грудня 2024-го.

Економічна правда