У трьох областях на ЦНАПи встановлять сонячні панелі

В Україні стартує пілотний проєкт зі встановлення сонячних електростанцій на будівлях Центрів надання адміністративних послуг (ЦНАП).

Про це повідомляє пресслужба Міненерго.

Проєкт координуватиме Міністерство енергетики та втілюватимуть за підтримки Міністерства торгівлі, промисловості та енергетики Кореї. Загальна вартість проєкту складає 18 мільйонів доларів, які будуть надані корейською стороною.

Реалізувати ініціативу заплановали у 2024 – 2026 роках у трьох областях - Івано-Франківській, Житомирській та Одеській.

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У відомстві очікують, що встановлення сонячних систем дозволить забезпечити автономне електропостачання сервісних центрів, що своєю чергою дасть змогу своєчасно надавати послуги населенню та знизити навантаження на централізовані джерела постачання.

"Децентралізація енергосистеми, частиною якої є ця ініціатива, - одна з ключових складових енергетичної стратегії. Успішна реалізація проєкту дозволить масштабувати його на інші регіони, що стане додатковим кроком на шляху до створення стійкої та розподіленої енергетичної системи України", - зазначив міністр енергетики Герман Галущенко.

Програма включає проведення енергоаудиту, навчання енергоменеджменту, модернізації електромереж у будівлях та встановлення сонячних панелей із накопичувачами енергії.

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Впроваджуватимуть проєкт корейська компанія Topinfra та громадська організація "Екоклуб", підтримку також надасть Корейський інститут розвитку технологій (KIAT).

Економічна правда