Податкова анулювала ліцензії половини АЗС мережі "Авантаж": у Раді пояснили причину

Державна податкова служба анулювала ліцензії на роздрібну торгівлю 53 станцій мережі АЗС "Авантаж". Відтак, понад половині станцій мережі змушені були закритися.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"53 АЗС зачинені, дякуючи працівникам ДПС України, які в незаконний спосіб скасували ліцензію на роздрібну торгівлю", — повідомили у компанії.

У "Авантаж" заявили, що таким чином мережу "карають за низьку ціну".

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Голова податкового комітету Ради Данило Гетманцев у своєму Telegram пояснив, що дії ДПС були спрямовані на забезпечення повноти сплати податків мережею у війну.

За його словами, як причину такої "зухвалої" вимоги мережа не довго думаючи вигадала те, що їй не дають продавати дешеве паливо.

Також депутат порадив "замислитися" над податковою поведінкою під час війни сусідам мережі АЗС "Авантаж" по графіку експертів ринку.

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Видання enkorr пояснило, що мається на увазі рейтинг мереж АЗС, створений на основі дослідження рівня сплати операційних податків у квітні-червні 2023 р. мережами АЗС від Консалтингової групи "А-95".

Згідно з дослідженням рівня сплати операційних податків у квітні-червні 2023 р. мережами АЗС, "Авантаж" став "лідером з кінця" з показником податкового навантаження на один літр проданого пального мінус 40 копійок.

Мінімальні показники були характерні для мережі й 2022 року.

Станом на 1 липня мережа "Авантаж" нараховувала 101 станцію.

Економічна правда