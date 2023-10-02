Боротьба з перевантаженням автомобілів: у 5 разів менше порушників, жодної скарги на хабарі

В Укртрансбезпеці похвалилися успішною реформою: за два роки автоматизованого контролю за дотриманням вагових норм на дорогах України у 5 разів зменшилася кількість перевантажених автомобілів, при цьому немає жодної скарги на хабарництво.

Про це повідомляє Державна служба України з безпеки на транспорті (Укртрансбезпека) з нагоди другої річниці проєкту автоматизованого зважування вантажних автомобілів у русі (Weight-In-Motion), який Міністерство інфраструктури, Укравтодор та Укртрансбезпека запустили 1 жовтня 2021 року.

Так, ефект – після запуску WIM-комплексів кількість перевантажених автомобілів зменшилася у 5 разів.

Надходження до Державного бюджету склали:

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2021 рік: 24 WIM-станції у 14 областях – 18,6 млн грн

2022 рік: 38 WIM-станцій у 17 областях – 85,8 млн грн

2023 рік: 50 WIM-станцій у 20 областях – 175,9 млн грн

"Від проєкту Weight-in-Motion виграли й місцеві бюджети – громади отримують частину коштів за порушення габаритно-вагових норм", - зазначають в Укртрансбезпеці.

Проєкт Weight-In-Motion успішно показав себе у всіх регіонах України, де не ведуться бойові дії.

"Ми зафіксували, що кількість порушників із запуском WIM-станції зменшилася з 22% до 4%. Також важливо, що з два роки не було жодної скарги від перевізників про вимагання з боку працівників Укртрансбезпеки неправомірної вигоди, або дачі хабаря. Це результат цифровізації процесів фіксації порушення та відсутності прямого контакту "порушник – інспектор"", – зазначив Голова Укртрансбезпеки Євген Зборовський.

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Нагадуємо:

Мета проєкту полягала в захисті дорожньої інфраструктури від недоброчесних перевізників, які виїжджають у рейси перевантаженими.

За допомогою вмонтованих у дорожнє покриття датчиків система WIM дозволяє визначити вагу автомобіля. Камери фіксують швидкість, габарити та номерні знаки транспортних засобів. Дані про порушення передаються та опрацьовуються в Центрі обробки даних Укртрансбезпеки.

Для зручності учасників ринку перевезень Укртрансбезпека спільно з АТ КБ "ПриватБанк" розробили та впровадили нові шаблони для оплати WIM-штрафів у застосунку "Приват24".