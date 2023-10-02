Нафта стабілізувалась після втрат минулого тижня

Ціни на нафту 2 жовтня залишаються стабільними після втрат наприкінці минулого тижня, оскільки увага інвесторів повернулася до жорстких глобальних прогнозів пропозиції.

Про це повідомляє Reuters.

Як змінились ціни

Грудневі ф'ючерси на нафту марки Brent піднялися на 17 центів, або 0,18%, до 92,37 долара за барель до 08:02 GMT після падіння на 90 центів у п'ятницю.

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Листопадові ф’ючерси на Brent впали на 7 центів до 95,31 долара за барель на момент закінчення контракту в п’ятницю.

Ф'ючерси на американську нафту West Texas Intermediate зросли на 26 центів, або 0,29%, до 91,05 долара за барель після втрати 92 центів у п'ятницю.

Що вплинуло на ціни

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Агентство зазначає, що обидва контрольні показники зросли майже на 30% у третьому кварталі через прогнози значного дефіциту пропозиції сирої нафти в четвертому кварталі після того, як Саудівська Аравія та Росія продовжили додаткові скорочення поставок до кінця року.

Чотири джерела Reuters в ОПЕК+ розповіли, що Організація навряд чи змінить свою поточну політику видобутку нафти під час зустрічі групи під назвою Спільний міністерський моніторинговий комітет 4 жовтня.

У NS Trading заяили, що ціни на нафту розпочали тиждень на сильній ноті на тлі занепокоєння щодо пропозиції, оскільки не очікується змін політики з боку ОПЕК+, тоді як уникнення припинення роботи уряду США на вихідних дало деяке полегшення.

Офіційні дані 30 вересня показали, що промислова діяльність Китаю у вересні зросла вперше за шість місяців, додавши до ряду показників, які свідчать про те, що друга за величиною економіка світу почала стабілізуватися.

Економічна правда