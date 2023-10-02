Курс валют на 2 жовтня: на "чорному ринку" дорожчає долар
2 жовтня готівкова гривня на "чорному ринку" ослабла проти долара, проти євро національна валюта стабільна, в касах банків гривня дещо зміцнилась.
Про це йдеться у даних minfin.com.ua, finance.ua.
На 10:10 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 37,7 – 38,13 грн проти котирувань у 37,58 – 38,04 грн напередодні.
На цей же час "чорний" курс євро становив 40,48 – 40,77 грн проти курсу 40,44 - 40,76 грн за євро напередодні.
Середні курси валют в касах банків були такими:
- Долар США – 37,5 - 38,15 грн (курс на 29 вересня – 37,55 - 38,2 грн);
- Євро – 40,1 - 40,8 грн (курс на 29 вересня – 40,0 - 40,8 грн).
У розрізі банків готівкові курси такі:
- Приватбанк – 37,15 - 37,75 грн;
- Ощадбанк – 37,45 - 38,2 грн;
- Укрексімбанк – 37,35 - 38,15 грн.
Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 37,45 грн за долар, в Ощаді – 37,45 грн, в Універсал Банку (monobank) – 37,44 грн.
Нагадуємо:
Національний банк пом'якшив обмеження в частині продажу безготівкової іноземної валюти громадянам для мінімізації множинності обмінних курсів.