Японська заборона загальмувала торгівлю вживаними авто з РФ

Заборона Японії експорту більшості вживаних автомобілів до РФ загальмувало торгівлю обсягом близько 2 млрд доларів на рік, яка процвітала в тіні санкцій проти Москви.

Про це пише Reuters.

Після початку великої війни попит у РФ на вживані автомобілі з Японії різко підскочив після того, як світові автовиробники припинили свою діяльність в країні.

Минулого року, на тлі посилення санкцій, РФ купувала понад чверть японського експорту вживаних автомобілів за середньою ціною майже 8 200 дол. У 2020 році, коли на РФ припадало близько 15% японського експорту вживаних автомобілів.

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Очікувалось, що загальний обсяг торгівлі вживаних авто з Японії цього року може становити близько 2 млрд дол.

Згідно з даними російського аналітичного агентства "Автостат", більша половина з 303 тис вживаних автомобілів, імпортованих Росією за перші вісім місяців цього року, походили з Японії.

Однак на початку серпня уряд Японії заборонив експорт авто до РФ, перекривши прибутковий канал торгівлі вживаними Toyota, Honda і Nissan для мережі брокерів і менших портів, особливо для Фусікі, експортного хабу на березі Японського моря.

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У компанії SV Alliance, займається експортом вживаних авто до РФ зазначають, що бізнес впав приблизно на 70%.

Додається, що санкції також призвели до зниження цін на вживані автомобілі в Японії і змусили брокерів намагатися відправляти автомобілі в інші регіони, особливо на ринки з правим кермом у Новій Зеландії, Південно-Східній Азії та Африці.

Нагадаємо:

Японія з 9 серпня вводить заборону на експорт до РФ автомобілів із двигунами понад 1,9 л, гібридних машин і електромобілів. Під заборону також потрапить ввезення в Росію яхт, поїздів, виробів з металів і скла, тканин.