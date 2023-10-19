Мінприроди готує податок на сміття

Мінприроди спільно з Міністерством фінансів та Державною податковою службою розробляють законопроєкт, яким запроваджується податок на сміття.

Про це розповіла заступниця міністра Вікторія Киреєва в інтерв'ю Українському радіо.

За її словами, законопроєкт запроваджує екологічний податок на захоронення відходів, що матиме різні коефіцієнти, і зробить захоронення невигідним.

"Зараз наша задача – щоб захоронення стало невигідним. А переробка, навпаки, приносила заробіток та інвестиції", - сказала заступниця міністра.

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Для розв'язання проблеми сміття в Україні вже було ухвалено рамковий Закон "Про управління відходами". Він, серед іншого, дав змогу чітко визначити: що переробляти, а що захоронювати. Наступний крок - впровадити фінансові інструменти, а саме - екологічний податок на захоронення відходів, який стимулюватиме до сортування.

"Наступна наша задача – це впроваджувати саме сортування, роздільний збір відходів. І для цього ми включаємо декілька інструментів. Перший інструмент – це саме екологічний податок на захоронення відходів. Зараз Міністерство захисту довкілля напрацьовує підходити до цього разом з Міністерством фінансів і Податковою. І найближчим часом ми будемо обговорювати вже публічно проєкт", - сказала Киреєва.

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Заступниця міністра наголосила, що екологічним податком на захоронення відходів також впроваджується коефіцієнт для тих, хто збирає відходи й тих, хто далі їх захоронює.

"Той, хто буде збирати не сортоване сміття, в нього дуже буде відрізнятися податок від того, хто його сортує. Це перший такий інструмент для впровадження сортування, який держава дає бізнесу, який займається сортуванням. Тому, що не буде вигідно перевізникам і тим, хто збирає відходи на полігонах, приймати не сортоване сміття. Це просто буде в декілька разів відрізнятися сума", - сказала вона.

"Тобто головна ідея така: хочемо платити менший податок – починаємо сортувати. Коли з'явиться ринок сортування, попит і пропозиція, тоді все це почне розвиватися. Це буде нова сфера розвитку і виготовлення певної продукції з вторинної сировини", - розповіла представниця Мінприроди.

Додатково будуть і певні надходження до державного та місцевих бюджетів. І органи місцевого самоврядування якраз зможуть, за рахунок екологічних коштів, облаштовувати місця для збору цього сміття.

За словами заступниці міністра, дана законодавча ініціатива доповнить ще один інструмент поводження з відходами, який буде запроваджено після ухвалення законопроєкту про відходи тари та упаковки - "забруднювач платить". Цей законопроєкт вже зареєстрований у Верховній Раді.

"Від тари та упаковки найбільший відсоток відходів, і ми не знаємо, що з ними робити. Сюди відносяться і пластикові пляшки, і папір, і обгортки, і скляні та алюмінієві банки, і багато іншого. Це, напевно, 95% тієї сировини, яке потрібно сортувати. І якраз цей закон чітко впроваджує цей механізм", – сказала заступниця міністра.

"Відповідно до цього закону, кожен виробник повинен буде зібрати певну кількість своєї продукції й переробити. А якщо цього не зробить, то сплачуватиме великі штрафи. Тому, наприклад, підприємства, які виготовляють напої, будуть зацікавлені їх зібрати. І вони задіюватимуть інші механізми для залучення людей до здачі цих відходів", - додала вона.

Таким чином, за словами представниці Мінприроди, буде створена нова фінансова система поводження з відходами в Україні.

"Вона працює в Європі. В Японії вона вже має 30 рівнів сортування. Ми будемо починати з кількох видів відходів. Потім перейдемо на батарейки, електронне обладнання, шини, мастила і, навіть, утилізацію автотранспортних засобів", - розповіла заступниця міністра.

Додатково вибудовуються й нові вимоги до сміттєзвалищ і полігонів.

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