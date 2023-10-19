Вагони для "Укрзалізниці" сукупно виробляють до 150 компаній - депутат

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До виробництва пасажирських вагонів для "Укрзалізниці" залучені близько 150 підприємств, які виконують десятки замовлень на метал, комплектуючі, деталі інтер’єру для рухомого складу.

Про це повідомив заступник голови Комітету Ради з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський у Facebook.

"Коли Укрзалізниця оголосила про контракт на поставку 44 українських пасажирських вагонів, це запустило цілу хвилю угод, в яких задіяні десятки підприємств та тисячі працівників. Саме так працює машинобудування і загалом переробна промисловість. Кожне замовлення дає мультиплікаційний ефект", 0 зазначив депутат.

Він пояснив, що виконавцем контракту з Укрзалізницею є Крюківський вагонобудівний завод, який, у свою чергу, вже зробив замовлення для головних постачальників.

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"Листовий прокат виробляє завод в Запоріжжі, колісні пари - підприємство в Дніпрі, підшипники - в харківський завод. Віконні комплекти для пасажирських вагонів роблять також у Дніпрі, полиці, сидіння та інтерʼєр кабіни потяга - релоковане із Запорізької області підприємство. Ще одне запорізьке підприємство випускає ролетні штори", – наводить приклад Кисилевський.

Ще один харківський виробник, який виготовляв частину деталей вагонного інтерʼєру серйозно постраждав від ворожих обстрілів, але має шанс відновитись.

Електрообладнання для вагонів виготовляють на кількох підприємствах в Харкові, Дніпрі і Запоріжжі. Світильники для вагонів – на виробництвах з Києва та Кременчуга, кондиціонери – завод з Миколаєва, акумулятори – столичне підприємство.

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Виробництво вакуумних туалетних систем освоїла та здійснює дніпровська компанія. Також нові замовлення отримають черкаський завод - на лакофарбові матеріали та львівський - на крісла машиніста, в Одесі вироблятимуть кабелі.

Депутат підкреслює, що чимало цих підприємств серйозно постраждали через "прильоти", деякі були змушені релокуватиобладнання й працівників у відносно спокійніші західні області.

Але головним є те, що новий контракт Укрзалізниці створює для них можливість вижити та не припиняти роботу.

"Починаючи від руди і закінчуючи візком та корпусом - вагон є майже повністю українським виробом. Кількість підприємств, чия продукція формує вагон, становить близько 150. Але й це приблизна цифра, бо у цих 150 є свої підрядники, а в тих - свої. Кількість робочих рук, задіяних у такому виробництві - від 5 до 10 тисяч. Це українці, які отримають зарплату й зможуть утримувати свої сімʼї у нелегких умовах війни", – додав Кисилевський.

Заступник голови парламентського Комітету з питань економічного розвитку наголошує, що саме тому уряд має робити все, щоб великі замовлення державних компаній отримували не іноземці, а українці. Зрештою, понад 40% грошей від таких замовлень повернеться у державний та місцеві бюджети у вигляді податків, з яких фінансуються Сили Оборони.

Економічна правда