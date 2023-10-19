Всі розділи
Укр / Рус

Вагони для "Укрзалізниці" сукупно виробляють до 150 компаній - депутат

Четвер, 19 жовтня 2023, 18:37 - Анастасія Жарикова
 
УЗ

До виробництва пасажирських вагонів для "Укрзалізниці" залучені близько 150 підприємств, які виконують десятки замовлень на метал, комплектуючі, деталі інтер’єру для рухомого складу.

Про це повідомив заступник голови Комітету Ради з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський у Facebook.

"Коли Укрзалізниця оголосила про контракт на поставку 44 українських пасажирських вагонів, це запустило цілу хвилю угод, в яких задіяні десятки підприємств та тисячі працівників. Саме так працює машинобудування і загалом переробна промисловість. Кожне замовлення дає мультиплікаційний ефект", 0 зазначив депутат.

Він пояснив, що виконавцем контракту з Укрзалізницею є Крюківський вагонобудівний завод, який, у свою чергу, вже зробив замовлення для головних постачальників. 

Реклама:

"Листовий прокат виробляє завод в Запоріжжі, колісні пари - підприємство в Дніпрі, підшипники - в харківський завод. Віконні комплекти для пасажирських вагонів роблять також у Дніпрі, полиці, сидіння та інтерʼєр кабіни потяга - релоковане із Запорізької області підприємство. Ще одне запорізьке підприємство випускає ролетні штори", – наводить приклад Кисилевський.

Ще один харківський виробник, який виготовляв частину деталей вагонного інтерʼєру серйозно постраждав від ворожих обстрілів, але має шанс відновитись.

Електрообладнання для вагонів виготовляють на кількох підприємствах в Харкові, Дніпрі і Запоріжжі. Світильники для вагонів – на виробництвах з Києва та Кременчуга, кондиціонери – завод з Миколаєва, акумулятори – столичне підприємство. 

Реклама:

Виробництво вакуумних туалетних систем освоїла та здійснює дніпровська компанія. Також нові замовлення отримають черкаський завод - на лакофарбові матеріали та львівський - на крісла машиніста, в Одесі вироблятимуть кабелі.

Депутат підкреслює, що чимало цих підприємств серйозно постраждали через "прильоти", деякі були змушені релокуватиобладнання й працівників у відносно спокійніші західні області. 

Але головним є те, що новий контракт Укрзалізниці створює для них можливість вижити та не припиняти роботу.

"Починаючи від руди і закінчуючи візком та корпусом - вагон є майже повністю українським виробом. Кількість підприємств, чия продукція формує вагон, становить близько 150. Але й це приблизна цифра, бо у цих 150 є свої підрядники, а в тих - свої. Кількість робочих рук, задіяних у такому виробництві - від 5 до 10 тисяч. Це українці, які отримають зарплату й зможуть утримувати свої сімʼї у нелегких умовах війни", – додав Кисилевський.

Заступник голови парламентського Комітету з питань економічного розвитку наголошує, що саме тому уряд має робити все, щоб великі замовлення державних компаній отримували не іноземці, а українці. Зрештою, понад 40% грошей від таких замовлень повернеться у державний та місцеві бюджети у вигляді податків, з яких фінансуються Сили Оборони.

Економічна правда

Укрзалізниця виробництво
Реклама:
Матеріали за темою
"Укрзалізниця" збільшила прибутки за рахунок пасажирських перевезень 17 жовтня 2023, 14:30
"Укрзалізниця" запустила новий міжнародний потяг Коломия – Варшава 15 жовтня 2023, 15:11
Польща запропонувала "Укрзалізниці" два нові залізничні маршрути: інфраструктура вже готова 13 жовтня 2023, 14:22
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті