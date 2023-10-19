Тепловиробники заборгували "Нафтогазу" 95 мільярдів

Борги тепловиробників перед "Нафтогазом" становлять 95 мільярдів гривень, понад третина з них – борг за компенсацією різниці в тарифах.

Про це повідомив голова НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов в ефірі телемарафону "Суспільне. Спротив".

"Це загальний обʼєм боргів, який включає, зокрема, різницю в тарифах 36 млрд грн та інші складові", — зазначив очільник НАКу.

Чернишов назвав питання боргів у енергетиці "традиційним перед початком кожного опалювального сезону".

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"На сьогоднішній день компенсація різниці в тарифах ще не зреалізована, однак ми розуміємо проблематику. Тому Нафтогаз наразі не наполягає на сплаті частини боргів, повʼязаних із різницею в тарифах, особливо тими громадами та містами, які розташовані у прифронтових чи деокупованих регіонах", – додав він.

Нагадуємо:

За дев’ять місяців 2023 року група "Нафтогаз" сплатила понад 70 мільярдів гривень податків.

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