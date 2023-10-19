У Monobank пообіцяли проблеми за поширення фейку про блокування карток військовозобов'язаних

Monobank обіцяє реагувати санкціями на поширення фейку про нібито можливе блокування банківських карток військовозобов'язаних у разі неявки в ТЦК.

На цьому наголосив співзасновник Monobank Олег Гороховський.

Він категорично спростував інформацію про блокування карток, яка поширюється соцмережами та в окремих медіа.

"Це фейк та ІПСО", - зазначив Гороховський.

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"Адміністраторам каналів, які так використовують наш застосунок та бренд, буде заблоковано можливість використовувати банки", - пообіцяв він.

Згодом Гороховський оприлюднив першу реакцію на своє попередження. Один з телеграм-каналів вже перепросив у банків за поширення неперевіреної інформації.