У Monobank пообіцяли проблеми за поширення фейку про блокування карток військовозобов'язаних
Четвер, 19 жовтня 2023, 16:11 -
Monobank обіцяє реагувати санкціями на поширення фейку про нібито можливе блокування банківських карток військовозобов'язаних у разі неявки в ТЦК.
На цьому наголосив співзасновник Monobank Олег Гороховський.
Він категорично спростував інформацію про блокування карток, яка поширюється соцмережами та в окремих медіа.
"Це фейк та ІПСО", - зазначив Гороховський.
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"Адміністраторам каналів, які так використовують наш застосунок та бренд, буде заблоковано можливість використовувати банки", - пообіцяв він.
Згодом Гороховський оприлюднив першу реакцію на своє попередження. Один з телеграм-каналів вже перепросив у банків за поширення неперевіреної інформації.
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