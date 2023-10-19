Іноземні компанії в Росії у 2022 році скоротили понад 230 тисяч працівників - KSE

Торік іноземні компанії в Росії скоротили свої штати на понад 230 тисяч осіб, порівняно з довоєнним 2021 роком.

Про це йдеться у результатах моніторингу KSE Institute.

Зазначається, що ще близько пів мільйона співробітників іноземних компаній у РФ були частково звільнені або суттєво змінились умови оплати їхньої праці через вихід з країни 288 міжнародних компаній і зміну їх власників на місцеві юридичні та фізичні особи.

"Поки ключові фахівці продовжують їхати з Росії, технологічне відставання Росії від Заходу на тлі санкцій лише посилюватиметься. Водночас одним із тригерів відтоку російських спеціалістів став відтік саме іноземних фахівців з Росії, що призводить до руйнування економічних, виробничих, логістичних, технологічних зв’язків Росії із значною частиною світу", – зазначають аналітики.

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Загалом на 15 жовтня повністю припинили діяльність в Росії 288 міжнародних компаній або 23,2% від компаній, які отримували дохід в Росії в 2022 році.. Також 1221 (34,5% від загального числа) іноземних бізнесів згорнули операції та заявили про намір покинути країну.

Однак 1478 (41,8% від загального числа) компаній, які потрапили до моніторингу KSE Institute, поки що не збираються покидати російський ринок, працюючи без будь-яких змін. Ще 548 (15,5% від загального числа) – призупинили нові інвестиції в Росію та продовжують вичікувати.

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У вересні 2023 року з російського ринку вийшли 11 іноземних компаній - таким чином, загальна кількість бізнесів, які покинули РФ, сягнула 284, ще майже 2000 продовжують працювати або вичікувати.