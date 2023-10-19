Лондон повернув статус найбільшого фондового ринку Європи

bloomberg

Лондон повернув собі корону найбільшого фондового ринку Європи, обійшовши Париж, який був найбільшим європейським біржовим майданчиком із листопада 2022 року.

Про це пише Bloomberg.

Так, ринкова капіталізація компаній, чиї цінні папери торгуються на Паризькі біржі, опустилася до 2,887 трлн дол, тоді як показник Лондонської фондової біржі - 2,888 трлн дол.

"Лондон втратив свій статус найбільшого фондового ринку Європи в листопаді минулого року, продовживши падіння акцій, яке тягнеться ще з часів голосування за вихід Британії з ЄС в 2016 році.

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Але ринок, який значною мірою складається з акцій сировинних компаній, включаючи "блакитні фішки" Shell і BP, останнім часом демонструє позитивну динаміку завдяки зростанню цін на нафту", - пояснює агентство.

"Британія тримається краще завдяки своїй галузевій структурі", - сказала керівниця відділу ринкового аналізу RBC Brewin Dolphin Джанет Муй. "Енергетичний сектор - це короткострокова гра, яка може застрахувати від більш чутливого до процентних ставок або інфляції світового економічного зростання", - додала вона.

Водночас Паризька фондова біржа перебуває під тиском економічного спаду в Китаї.

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"LVMH, L'Oreal SA, Hermes International і Kering SA разом складають майже п'яту частину індексу CAC 40 і були рушійною силою ралі на початку цього року. Їхні акції знизилися з максимумів, досягнутих на початку року, оскільки аналітики попереджають, що попит на шикарні сумочки і ювелірні вироби, швидше за все, сповільниться в Китаї, а також в Європі", - додає Bloomberg.

При цьому проблеми Лондона ще не закінчилися: економіка перебуває в стані занепаду, а компанії тікають до Нью-Йорка для лістингу акцій.

Так, аналітики прогнозують, що Лондону буде важко утримати статус найбільшого фондового ринку Європи.

Економічна правда