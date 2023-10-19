Банкіри прогнозують зниження Нацбанком облікової ставки 26 жовтня

Представники українських банків очікують, що Національний банк України 26 жовтня знизить облікову ставку на 2 відсоткові пункти - з 20% до 18% річних.

Такий прогноз банкіри висловили на пресконференції Асоціації українських банків, передає "Інтерфакс-Україна".

"Ми очікуємо, що ставка знижуватиметься... Думаємо, що приблизно десь на 2% вона ще може знизитися", - зазначив заступник голови правління Правекс Банку Семен Бабаєв.

Його думку про зниження ставки поділяє голова правління Альтбанку Надія Воробйова, відзначаючи наявність підстав для цього.

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Серед них вона назвала зниження інфляції до 7,1%, міжнародні резерви $39,7 млрд і їхній прогноз $38,3 млрд на кінець року, а також курс 36,45 грн/$1.

"Я думаю, що 26 жовтня буде зниження десь приблизно на 2%", - сказала вона.

Воробйова вважає, що Нацбанк діятиме обережно з урахуванням можливого впливу облікової ставки на курс та інфляцію.

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"Якщо зробити різке зниження відсоткової ставки ... ті гроші, які були залучені банками на 3-6 місяців, стануть невигідними для банків. ... Відтоку не буде, але банки будуть на цьому втрачати та пропонувати дешевші депозити. Це може призвести до того, що люди хотітимуть купити валюту, тобто з'явиться попит на валюту", - пояснила голова правління Альтбанку.

Голова правління Ідея Банку Михайло Власенко також очікує зниження облікової ставки на 2 п.п. - до 18%, він підтримав думку колег щодо потреби відновлення кредитування і населення, і малого та середнього бізнесу.

У своєму прогнозі Власенко орієнтувався на раніше анонсовану регулятором інформацію щодо зниження облікової ставки до 16-18% до кінця цього року, що, своєю чергою, залежатиме від макроекономічних показників і курсової стабільності.

"На мій погляд, це ближче до 18%, тому що занадто стрімке зниження облікової ставки, особливо в цей період - листопад-грудень, в умовах також чутливості валютного ринку, значного профіциту гривневої ліквідності, можуть посилити ризики та вплинути на курсову стабільність, на рівень інфляції", - пояснив він свою думку.

Голова правління Рада Банку Андрій Грігель також приєднався до прогнозу про зниження облікової ставки на найближчому засіданні НБУ на 2 п.п. - до 18%, обґрунтувавши його відсутністю тиску на гривню і ризиків девальвації.

На думку голови Рада Банку, після зниження на найближчому засіданні Нацбанк потім збереже нову ставку до кінця року.

"Знаючи філософію Національного банку, я ніколи не бачив, щоб вони робили різкі рухи наприкінці року. Здебільшого вони випускають масу нормативних документів, щоб банки працювали над цим, але не рішення щодо ставок", - зазначив Грігель.

Він додав, що фактор воєнних ризиків, які передбачити неможливо, залишається важливим під час ухвалення Нацбанком своїх рішень.

Президент АУБ Андрій Дубас також очікує зниження облікової ставки до 18% наприкінці жовтня без подальшого зниження до кінця року.

Водночас Бабаєв із Правекс Банку припускає подальше зниження ставки ще на 1 п.п. до кінця поточного року.

Такої самої думки дотримується і голова Альтбанку Воробйова: згідно з її очікуваннями, 14 грудня ставку можуть знизити ще на 1 п.п.

"Наші очікування - це мінус 3% до кінця року від сьогоднішнього показника", - сказала банкір.

Нагадуємо:

У червні 2022 року облікова ставка в Україні піднялася з 10% до 25% річних.

22 липня 2023 року Нацбанк знизив облікову ставку до 22% річних.

14 вересня правління Національного банку прийняло рішення знизити облікову ставку з 22% до 20%.

До кінця 2023 року заплановано ще два засідання з розгляду питання з облікової ставки: