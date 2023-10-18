Більшість компаній планують підвищення зарплат, понад 50% кажуть про брак кадрів – ЄБА

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65% опитаних компаній планують відкривати вакансії у 2024 році, 93% компаній запланували у наступному році підвищення рівня заробітної плати. При цьому бізнес відчуває брак кадрів.

Про це йдеться у дослідженні Європейської Бізнес Асоціації (ЄБА) "Ринок праці під час війни".

Тенденції щодо персоналу у 2023 році

Так, 76% респодентів заявили, що у 2023 році підвищували рівень зарплати, а 51% опитаних - про збільшення функціоналу та найм нових працівників.

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При цьому у 2023 році 21% опитаних компаній заморозили бюджети на розвиток, навчання та утримання персоналу.

Водночас лише 8% респондентів заявили про скорочення персоналу, і лише 4% компаній заморозили бонуси та преміальні виплати, ще менше респондентів - 1,5% - заявили про зменшення рівня зарплат.

При цьому майже всі опитані компанії (97%) заявили, що у повному обсязі виплачують зарплати, більшість також виплачують бонуси та премії (85%), а половина надає психологічну підтримку працівникам (53%).

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Майже половина організовує освітні курси для працівників (47%).

"Серед менш популярних речей - сплата податків за працівників, котрі перебувають за кордоном, міжнародні програми медичного страхування для працівників, компенсації електроенергії/інтернету/частини витрат на оренду житла", - йдеться у повідомленні.

Плани щодо 2024 року

Асоціація підкреслює, що у планах більшості бізнесів на наступний рік - розширення штату.

Зокрема, 65% бізнесів планують відкриватись вакансії у 2024 році. При цьому більше 80% бізнесів не планують скорочувати чисельність персоналу (можливим є скорочення у 5%).

Водночас 93% учасників дослідження підтвердили, що в їх компаніях у 2024 році заплановане підвищення рівня зарплати.

Так, 29% HR спеціалістів зазначили, що в їх компаніях планується збільшення рівня заробітної плати на 10-15%, 12% HR-фахівців розповіли, що в їх компанія планується збільшення рівня заробітної плати на 5-10%, 10% - про підвищення рівня зарплати на 15-20% і лише 2% респондентів написали, що у компанії заплановано збільшення рівня зарплати на більш ніж 20%.

Для порівняння, у 2023 році 47% компаній мали підвищення рівня заробітної плати на 10-15%. 26% мали підвищення рівня заробітної плати на 15-20% . 8% - більш ніж на 20%. 8% - менше ніж на 10%

Дистанційна робота

У дослідженні йдеться, що 61% учасників мають можливість працювати дистанційно (28% стверджують, що опція доступна всім працівникам), 11% такої можливості не мають.

Працівники за кордоном

За даними ЄБА, 33% бізнесів повідомили, що мають не більше 5% працівників за кордоном. Водночас у 19% бізнесів всі працівники компанії наразі проживають та працюють в Україні.

"Серед популярних країн, де проживають працівники компаній було названо такі країни: Польща, Німеччина, Чехія, Румунія, Велика Британія, Іспанія, Ізраїль, Нідерланди, Словенія, Австрія, Норвегія, Бельгія, США, Швейцарія, Канада, Латвія, Італія, Люксембург.

Водночас, майже половина респондентів повідомила (49%), що їх компанія не планує повертати працівників до офісу найближчим часом. 34% зазначили, що найближчим часом компанія планує повертати всіх працівників до офісу. А 17% респондентів повідомили, що компанія планує повертати не всі категорії працівників", - свідчать результати дослідження.

Загальна ситуація з кадрами

ЄБА за результатами дослідження підкреслює, що бізнес вже відчуває брак кадрів. Так, 55% компаній підтвердили, що вже відчувають брак кадрів, 33% зазначили, що відчувають це частково і ще 12% поки не відчувають недостачі.

За словами опитаної HR-спільноти, найскладніше закрити, зокрема, наступні вакансії:

менеджер середньої та вищої ланки (директор, керівник);

спеціаліст вузького профілю;

спеціаліст зі знанням англійської мови;

маркетолог, ІТ фахівець, HR, секретар, менеджер з продажу;

юрист, аудитор, адвокат, фінансист, логіст, бізнес аналітик;

інженер, хімік, фармацевт, агроном, мікробіолог;

слюсар, механік;

виробничий персонал;

робітники магазину: кухар, пекар, розробник риби;

обслуговуючий персонал;

Загалом HR-спеціалісти виділили наступні проблеми на ринку праці України зараз:

дефіцит талантів;

мобілізація;

бажання працювати відділено;

відтік кваліфікованих кадрів за кордон;

вигорання і втома співробітників;

український бізнес продовжує працювати в "сірому" або "чорному" полі, що не дуже приваблює повернення населення, яке виїхало;

диспропорції між зарплатними очікуваннями кандидатів та фінансовими можливостями бізнесу;

низький рівень заробітної плати;

брак фахівців зі знанням англійської мови;

У дослідженні ЄБА взяв участь 131 фахівець зі сфери управління персоналом (37% керівники департаменту, 32% менеджери середньої ланки, 26% топ менеджмент, 5% молодший персонал).

Зазначається, що більше 70% учасників дослідження представлять міжнародний бізнес. 48% компаній є представниками великого бізнесу, 44% середнього бізнесу, та 8% малого бізнесу.

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Економічна правда