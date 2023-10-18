Окупанти засипали дві третини річища річки Кальміус в Маруполі для облаштування переправи

Окупанти критично порушили екосистему Приазов'я та Азовського моря, засипавши дві третини річища річки Кальміус в Маруполі для облаштування переправи.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко

"2/3 річища річки Кальміус засипано заради мосту. Тобто втричі менше прісної води в Азовське море. Просто щоб Путін запустив КамАЗи онлайн", - написав Андрющенко.

Він зазначив, що екоцид, влаштований Росією в Приазов'ї вже можна побачити неозброєним оком.

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"Жовтень. Азов. Маріупольський район. Медузи. Це - аномалія. Жовтень і медузи це приблизно як завірюха посеред спекотного липня", - наголосив радник мера Маріуполя.

Крім того, за його словами, заради двох інших мостів через річку Кальчик в Маріуполі окупанти взагалі знищили природну течію.

"Свідомі дії, спрямовані на критичне порушення екосистеми Приазов'я та Азовського моря. Тобто - екоцид", - наголосив Андрющенко.

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Нагадуємо:

Україна готує справу екоциду проти Росії, яка стане п'ятим позовом, пов'язаним з воєнними злочинами РФ, що розглядатиметься у міжнародних судах.