В Україні запускається Etsy Payments – Федоров

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Платіжна платформа маркетплейсу Etsy, який об'єднує понад 90 млн покупців з усього світу та спеціалізується на продажу handmade-виробів, Etsy Payments запускається в Україні.

Про це повідомив Віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Онлайн-платформа Etsy об’єднує понад 90 мільйонів покупців з усього світу та спеціалізується на продажу handmade-виробів, вінтажних речей, крафтової продукції. Тепер власний платіжний інтерфейс Etsy запускається в Україні", – зазначив Федоров.

Запуск Etsy Payments дозволить українцям офіційно відкривати на платформі магазини, продавати товари людям з Америки, Європи, Азії тощо.

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Крім того, в Etsy Payments продавці отримають доступ до системи захисту Etsy Purchase Protection та спеціальну цілодобову підтримку. Підприємці також зможуть керувати всією фінансовою інформацією свого магазину.

"Від самого початку повномасштабного вторгнення компанія підтримує Україну. У березні 2022 року Etsy надіслав листа всім своїм покупцям із мануалом, як підтримати українських продавців", – наголосив Федоров.

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Раніше повідомлялось, що Мінцифри вело перемовини з керівництвом маркетплейсу Etsy, на якому можна купити чи продати унікальні товари, щоб українці могли створювати нові акаунти на сайті.