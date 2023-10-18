Нафта подорожчала на 2% на тлі поглиблення напруженості на Близькому Сході

reuters

Ціни на нафту зросли 18 жовтня на тлі ескалації напруженості на Близькому Сході після того, як сотні людей загинули в результаті вибуху в лікарні в Газі, що викликало занепокоєння з приводу можливих перебоїв з поставками нафти з регіону.

Про це пише Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent подорожчали на 1,69 долара, або на 1,9%, до 91,59 долара за барель о 03:47 за Гринвічем. Ф'ючерси на нафту West Texas Intermediate (WTI) подорожчали на 1,84 долара, або на 2,1%, до 88,50 долара за барель.

На попередніх торгах обидва бенчмарки подорожчали більш ніж на 2 долари, досягнувши найвищих рівнів за два тижні.

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"Ринки врахували премії за ризик після того, як 17 жовтня близько 500 палестинців загинули в результаті вибуху в лікарні міста Газа, в якому ізраїльські і палестинські офіційні особи звинуватили один одного.

Після цього Йорданія скасувала саміт за участю президента США Джо Байдена, єгипетського і палестинського лідерів", - пише агентство.

"Скасування саміту між Байденом і арабськими лідерами зменшує ймовірність дипломатичного вирішення конфлікту між Ізраїлем і ХАМАС", - сказав аналітик Австралійського банку Співдружності Вівек Дхар.

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Ринки нервують через загрозу наземного наступу Ізраїлю на Газу.

"Тривала окупація є сценарієм, який штовхає ф'ючерси на нафту марки Brent вище 100 доларів за барель, оскільки це підвищує ризик розширення конфлікту між Ізраїлем і ХАМАСом і потенційно втягує в нього безпосередньо Іран", - сказав Дхар.

При цьому запаси нафти в США впали приблизно на 4,4 мільйона барелів за тиждень, що закінчився 13 жовтня, згідно з ринковими джерелами Reuters, що посилаються на дані Американського інституту нафти. Це набагато більше, ніж 300 тисяч барелів, які прогнозували аналітики.

З боку попиту економіка Китаю в третьому кварталі зростала швидше, ніж очікувалося, згідно з офіційними даними, що свідчить про те, що нещодавній шквал політичних заходів допомагає підтримувати попереднє відновлення.

Офіційні дані Китаю також показали, що переробка нафти в країні у вересні досягла рекордного добового показника, що на 12% більше, ніж роком раніше, оскільки нафтопереробні заводи збільшили обсяги переробки, щоб задовольнити високий попит на транспортне паливо під час свята "Золотого тижня" і поліпшення виробництва.

Але аналітики висловлюють обережність щодо економічного зростання Китаю, оскільки сектор нерухомості "гальмує".

Економічна правда